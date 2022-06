Gucci bouwt nieuwe schoenenfabriek in Italiaanse Marken, goed voor vierhonderd banen

Gucci werkt een nieuwe fabriek in de Italiaanse Marken. In de fabriek zal bovenwerk worden geproduceerd voor formeel schoeisel en sportschoenen van Gucci, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

De fabriek van meer dan tienduizend vierkante meter komt in de plaats Recanati. De uitvoering wordt uitbesteed aan schoenenproducent Pigini, eveneens onderdeel van Gucci’s industriële netwerk en gesitueerd in Recanati. De bouw begint in 2023 en moet in het voorjaar van 2024 rond zijn. Wat het project gaat kosten, wordt in het persbericht niet bekend gemaakt.

"Met deze nieuwe fabriek willen we het voortbestaan van de productietraditie in de regio garanderen en ambachtelijke vaardigheid van het naaien doorgeven, evenals onze passie voor het product," aldus Fausto Pigini, oprichter en CEO van het gelijknamige bedrijf.

Nieuwe werknemers worden vanaf dit jaar aangenomen. Zij starten bij Pigini alvorens bij Gucci te beginnen, en worden in de tussentijd verder getraind. Pigini beoogt vooral momenteel werkloze jongeren aan te trekken.