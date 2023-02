Gucci kondigt lancering eerste circulaire hub aan voor luxe in Italië

Gucci kondigt vandaag de lancering aan van de eerste circulaire hub voor luxe in Italië, dat maakt Kering, het moederbedrijf van Gucci, bekend in een persbericht. Het doel: de circulaire transformatie van Italiaanse mode versnellen door de herdefiniëring van de waardeketen.

De hub is gevestigd in Toscane en draagt de naam ‘Circular Hub’. De hub zal het maken van circulaire luxeproducten ondersteunen en is volledig afgestemd op het Italiaanse PNNR - Nationaal herstel- en aanpassingsplan - en de strategie die naar een circulaire economie toewerkt door de Europese wetgeving.

De bedrijven die onder Kering vallen, zullen bij de hub worden betrokken, zo is te lezen. Om te beginnen met de de productielocaties van Gucci, de grondstoffenleveranciers en de fabrikanten van eindproducten. Vervolgens worden de activiteiten van de hub uitgebreid met andere merken van Kering en uiteindelijk zal de hub openstaan voor de hele sector.

Circular Hub zal vanaf de eerste helft in 2023 gebruikmaken van de expertise van het Kering Material Innovation Lab in Milaan. Daarnaast zal de hub gebruik maken van steun van technici en productonderzoekers voor kleding, lederwaren, schoeisel en accessoires uit Gucci’s centra voor industrieel vakmanschap en experimenten in Scandicci en Novara. Bovendien zal Circular Hub steun krijgen van industriële partners en een wetenschappelijke samenwerking aangaan met Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa die zich zal richten op het onderzoeken en het scouten van circulaire oplossingen.

“De mode-industrie moet het tempo opvoeren en serieuze acties ondernemer om grote veranderingen te maken, waarbij ook de manier van produceren opnieuw wordt bekeken. De oprichting van Circular Hub is een mijlpaal. Ik ben bijzonder blij dat de hub in Italië neerstrijkt. Het is de thuisbasis van de meest grote, sterkte en gerenommeerde productiecentra van de groep”, aldus Marie-Claire Daveu, Chief Sustainability en Institutional Affairs Officer bij Kering, in het persbericht.