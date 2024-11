Gucci Logistics verhoogt belang in leerlooierij Colonna Group tot 100 procent

Een dochteronderneming van Kering, Gucci Logistics, verhoogt zijn belang in Colonna Group om zijn investering in de lederindustrie te versterken. Gucci Logistics, dat actief is in het ontwerp, de ontwikkeling, engineering, productie, inkoop, verkoop, import en export van Gucci-merkproducten, had al 51 procent belang in de leerlooierij sinds 2019, maar neemt nu ook de resterende 49 procent over, zo melden Italiaanse media, waaronder Milanofinanza.

De overname van de overige 49 procent aandelen is goedgekeurd door de Italiaanse Antitrust Autoriteit AGCM en bevat vier bedrijven, waarvan drie actief zijn in de looisector. De overname zou niet zorgen voor te weinig concurrentie op de markt, oordeelde de marktwaakhond.

Gucci Logistics en Colonna Group zijn een concurrentiebelang van vijf jaar overeengekomen met de aandeelhouders van de Colonna Group. Hoeveel Gucci Logistics voor de overige 49 procent neertelde, wordt niet bekendgemaakt.