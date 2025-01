Gucci-moeder Kering verkoopt vastgoed in Parijs voor 837 miljoen euro

De luxegroep Kering, bekend van merken zoals Gucci en Saint Laurent, heeft een deal gesloten met investeringsmaatschappij Ardian om vastgoed in Parijs te verkopen voor een bedrag van 837 miljoen euro. Kering behoudt 40 procent van de aandelen in het vastgoed. De portefeuille omvat enkele van de meest prestigieuze locaties in de stad, waaronder het Hôtel de Nocé aan de Place Vendôme en twee gebouwen aan de Avenue Montaigne.

Behoud van Kering’s “financiële flexibiliteit”

“We zijn erg blij met dit partnerschap, dat ons in staat stelt belangrijke locaties op de lange termijn veilig te stellen en tegelijkertijd onze financiële flexibiliteit te behouden”, aldus Jean-Marc Duplaix, Deputy CEO van Kering. De operatie zou in het eerste kwartaal van 2025 afgerond moeten zijn, aldus de groep.

Naast het Hôtel de Nocé, een particulier herenhuis in het 1e arrondissement van Parijs waar de historische boetiek Maison Boucheron is gevestigd, omvat de reeks activa twee gebouwen gelegen aan de Avenue Montaigne 35-37 en 56. In één van deze twee gebouwen is een Valentino-boetiek gevestigd, waarin Kering een aandeel van dertig procent heeft, met een optie tot uitbreiding naar honderd procent.

Deze overeenkomst “opent nieuwe groeiperspectieven”, zegt Stéphanie Bensimon, lid van het uitvoerend comité van Ardian, geciteerd in een persbericht. In januari 2024 kondigde de Franse groep onder leiding van François-Henri Pinault de aankoop aan van een gebouw van 10.700 vierkante meter aan de prestigieuze 5th Avenue in New York voor een bedrag van 963 miljoen dollar (885 miljoen euro).

Moeilijk jaar voor Kering

2024 was een moeilijk jaar voor Kering. Het bedrijf heeft in oktober 2024 een omzetdaling van 15 procent gerapporteerd, vooral door tegenvallende prestaties van Gucci. Het bedrijf verwacht het jaar af te sluiten met een flinke daling van de bedrijfswinst.