Kering verwacht bijna halvering van operationele winst in 2024 door marktomstandigheden

Kering zet zijn neerswaarse spiraal voort. Het Franse luxebedrijf noteert een omzetdaling van 15 procent op jaarbasis in het derde kwartaal, gedrukt door Gucci. Het bedrijf schat nu dat de operationele winst uit terugkerende activiteiten in 2024 "rond de 2,5 miljard euro" zal liggen, wat bijna de helft is van die in 2023.

Het bedrijf wijst op "grote onzekerheden rond de ontwikkeling van de vraag naar luxeproducten in de komende maanden" en een "sterkere vertraging dan verwacht in het derde kwartaal", zo is te lezen de op woensdag gepubliceerde verklaring.

"De voorwaarden creëren voor een terugkeer naar een gezonde groei"

De operationele winst in 2023 bedroeg 4,7 miljard euro. Dat was lager dan de 5,589 miljard euro in 2022. "Onze absolute prioriteit is om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde en duurzame groei, terwijl we onze kostenbeheersing en de selectiviteit van onze investeringen verder versterken", zegt CEO François-Henri Pinault het persbericht.

De verkoop van Gucci, een van de grootste namen uit het portfolio van Kering, daalde met 26 procent tot 1,64 miljard euro. Het Italiaanse merk, dat goed is voor bijna 50 procent van de omzet en twee derde van de operationele winstgevendheid van Kering, is “in het bijzonder” getroffen “door de marktomstandigheden, vooral in de regio Azië-Pacific”, zo staat in de verklaring.

Gucci verkeert sinds eind 2022 in moeilijkheden en ondergaat momenteel een herstructurering. Begin oktober benoemde Kering een nieuwe CEO voor het merk, Stefano Cantino, die Jean-François Palus per 1 januari zal opvolgen. Deze naaste medewerker van François-Henri Pinault werd in juli 2023 aangesteld als interim CEO van Gucci om het merk onder zijn hoede te nemen en het op de weg naar herstel te zetten.

Wat betreft de collecties van ontwerper Sabato de Sarno, die in januari 2023 werd aangesteld, "is de esthetische koers goed ontvangen", aldus financieel directeur Armelle Poulou tegenover journalisten, "en wordt het nieuwe aanbod zeer goed ontvangen door onze bestaande klantenbasis."

Gucci Menswear SS25 Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

"De uitdaging voor ons nu is om het werven van nieuwe klanten voort te zetten en dat hangt ook samen met de economische context en de afname van winkelverkeer", voegt ze eraan toe. De omzet van Yves Saint Laurent daalde met 13 procent tot 670 miljoen euro, terwijl de omzet van de divisie "andere huizen", waaronder Balenciaga, met 15 procent afnam tot 686 miljoen euro.

De verkoop van het zeer chique merk Bottega Veneta steeg daarentegen met 4 procent tot 397 miljoen euro, "gestuwd door een groei met dubbele cijfers in Noord-Amerika en West-Europa."

Bottega Veneta SS25 Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Bottega Veneta SS25 Ready to Wear Credits: ©Launchmetrics/spotlight

