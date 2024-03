Wie is Gucci-ontwerper Sabato De Sarno? Documentaire geeft kijkje achter de schermen

Toen Gucci zijn nieuwe creatief directeur en Alessandro Michele's opvolger aankondigde, was er één vraag op ieders lippen: Wie is Sabato De Sarno?

Bijna een jaar en twee collecties later heeft het Italiaanse modehuis deze vraag beantwoord met de 20 minuten durende documentaire 'Who is Sabato De Sarno? A Gucci Story', die de schijnwerpers richt op de creatief directeur, die de laatste tijd alleen achter de schermen werkt. De documentaire, geregisseerd door Ariel Schulman en Henry Joost en ingesproken door acteur en Gucci ambassadeur Paul Mescal, biedt ongekende inzichten in de creatie van De Sarno's debuut, Gucci Ancora, zo maakt het modehuis bekend.

De korte film, die wordt uitgebracht ter gelegenheid van de winkellancering van de gelijknamige collectie, vierde op 15 maart zijn première op filmplatform Mubi. Gucci organiseert echter vertoningen in grote steden over de hele wereld, zodat het publiek de korte film ook op het grote scherm kan ervaren. De ervaring is echter niet beperkt tot traditionele schermen, want het bedrijf werkt ook samen met Apple.

Een versie van "Wie is Sabato De Sarno? A Gucci Story" verschijnt op 3 april in de App Store en kan worden gespeeld met Apple Vision Pro, een ruimtelijke computer. De verbeterde versie stelt kijkers in staat om hun persoonlijke ruimte te transformeren en zich onder te dompelen in de "schoonheid en artisticiteit" van Gucci Ancora door interactie met 3D-elementen, aldus een bericht van Micael Barilaro, Gucci VP brand innovation ventures, op het carrièreportaal LinkedIn.

Recente toepassingen van Apple Vision Pro, zoals die van het luxe e-commerce platform Mytheresa en het doorverkoopplatform StockX, waren voornamelijk gericht op e-commerce. Gucci heeft echter ingezien dat het belangrijk is om een eigen weg in te slaan die aansluit bij onze merkethos. "De focus ligt op het creëren van gecureerde, emotioneel aantrekkelijke ervaringen die de nadruk leggen op betekenisvolle betrokkenheid," aldus Barilaro.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.