Opvolger bij Gucci: Sabato De Sarno nieuwe creatief directeur Italiaans modehuis

Na maanden wachten is het hoge woord er eindelijk uit. Sabato de Sarno volgt Alessandro Michele op als creatief directeur bij Italiaans modehuis Gucci. Het nieuws werd op zaterdagochtend bekend gemaakt via een persbericht van moederbedrijf Kering.

De Sarno is geen grote bekende naam in de mode-industrie, maar dat betekent niet dat hij niet zijn strepen heeft verdiend. Hij startte zijn carrière bij Prada in 2005 waarna hij doorschoof naar modehuis Dolce & Gabbana. De lijst van bekende modehuizen op zijn cv stopt daar echter niet. Hij sloot zich in 2009 aan bij Valentino waar hij diverse functies heeft bekleed, met meest recent de positie van fashion director waar hij zowel de mannen als damescollectie overzag. De nieuwe creatief directeur van Gucci wordt door Marco Bizzarri, president en CEO van Gucci, geroemd om zijn ervaring bij meerdere van de grote Italiaanse modehuizen. Hij heeft hierdoor ‘veel relevante ervaring’, aldus de CEO. “Ik weet zeker dat door diep begrip van en waardering voor Gucci’s unieke erfgoed hij onze creatieve teams zal leiden met een kenmerkende visie dat zal helpen het volgende hoofdstuk te schrijven waarin we de autoriteit van het modehuis versterken terwijl we gebruik maken van het rijke erfgoed.”

Een precieze startdatum voor De Sarno bij Gucci is er nog niet. Het persbericht meldt dat de nieuwe creatief directeur eerst nog zijn verplichtingen in zijn huidige rol moet afronden. Wél meldt Gucci dat zijn catwalkdebuut gemaakt zal worden tijdens de Milan Women’s Fashion Week in september 2023. Een datum om in de kalender te markeren om te zien wat De Sarno zal doen met het erfgoed dat Alessandro Michele heeft achtergelaten.

Het vertrek van Michele werd in november 2022 aangekondigd. Op dat moment was Michele al twintig jaar werkzaam bij Gucci waarvan acht als creatief directeur. Sinds zijn aanstelling als creatief directeur introduceerde Michele een compleet nieuwe stijl bij Gucci. De collecties van het Italiaanse modehuis werden meer eigenzinnig en androgyn. De stijl sloeg aan en zorgde ervoor dat Gucci vanaf het eerste kwartaal van 2018 vijf opeenvolgende kwartalen een groei van meer dan 35 procent boekte. Echter werd in oktober van 2022 door moederbedrijf Kering gemeld dat Gucci ondermaats bleef presteren ten opzichte van andere merken van de groep. Dat het vertrek van Michele een maand later werd aangekondigd is op zijn minst opvallend te noemen.

Gucci FW 2018. Beeld: Dan Lecca / Gucci

Michele heeft meerdere iconische shows op zijn naam staan voor Gucci. Zo gingen de modellen voor de FW18-collectie de catwalk op met een kopie van hun eigen hoofd onder hun arm, of met een baby-draakje. De samenwerking tussen Gucci en Balenciaga zorgde eveneens voor een hit op social media, wat ook te zeggen is voor de samenwerking tussen Gucci en Adidas. De meest recente iconische show is Gucci Twinsburg, waarbij aan beide kanten van een muur één lid van een identieke tweeling liep in dezelfde outfit. Naar verloop van tijd werd de muur verwijderd waardoor onthult werd dat er werkelijk tweelingen liepen.

Wat De Sarno in september van dit jaar ook presenteert, men zal er hoogst waarschijnlijk reikhalzend naar uitkijken. De nieuwe creatief directeur uit in het persbericht in ieder geval al zijn enthousiasme. “Ik ben zeer vereerd om de rol van creatief directeur bij Gucci op mij te nemen. Ik ben trots dat ik mij aansluit bij een modehuis met een uitzonderlijke geschiedenis en erfgoed dat gedurende de jaren waarden heeft geïntroduceerd waar ik in geloof. Ik ben ontroerd en enthousiast om bij te dragen aan de creatieve visie van het merk.