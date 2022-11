Het is bevestigd: Alessandro Michele verlaat Gucci

Waar er gisteren alleen nog maar speculaties naar buiten kwamen, is het inmiddels officieel bevestigd met een statement van Gucci’s moederbedrijf Kering: Alessandro Michele verlaat Gucci. Michele maakte twintig jaar lang onderdeel uit van het modehuis, waarvan acht jaar als creatief directeur.

Het is nog niet bekend wie Michele zal opvolgen. Voor nu, zo staat er vermeldt, zal Gucci’s ontwerpafdeling de ‘richting van het huis’ bepalen tot er een nieuwe creatieve directie wordt benoemd.

François-Henri Pinault, voorzitter en CEO van Kering, deelt in het persbericht: "De weg die Gucci en Alessandro de afgelopen jaren samen hebben afgelegd is uniek en zal blijven bestaan als een opmerkelijk moment in de geschiedenis van het Huis. Ik ben Alessandro dankbaar dat hij zoveel van zichzelf in dit avontuur heeft gebracht. Zijn passie, zijn verbeelding, zijn vindingrijkheid en zijn cultuur zetten Gucci centraal, waar zijn plaats is. Ik wens hem een geweldig volgend hoofdstuk in zijn creatieve reis."

Michele zelf deelt in het persbericht en via zijn Instagram mee: "Er zijn momenten waarop wegen zich scheiden vanwege de verschillende perspectieven die ieder van ons kan hebben. Vandaag eindigt voor mij een buitengewone reis van meer dan twintig jaar binnen een bedrijf waaraan ik onvermoeibaar al mijn liefde en creatieve passie heb gewijd. Gedurende deze lange periode is Gucci mijn thuis geweest, mijn geadopteerde familie. Aan deze uitgebreide familie, aan alle personen die haar hebben verzorgd en gesteund, stuur ik mijn meest oprechte dank, mijn grootste en meest hartelijke omhelzing.”

“Samen met hen heb ik gewenst, gedroomd, verbeeld. Zonder hen zou niets van wat ik heb opgebouwd mogelijk zijn geweest. Aan hen gaat mijn meest oprechte wens uit: moge jullie dromen blijven cultiveren, de subtiele en ontastbare materie die het leven de moeite waard maakt. Mogen jullie je blijven voeden met poëtische en inclusieve beelden en trouw blijven aan jullie waarden. Mogen jullie altijd leven vanuit jullie passies, voortgestuwd door de wind van vrijheid," zo volgt hij.

Michele voor Gucci: jetset maakt plaats voor eigenzinnig en androgyn

Michele introduceerde bij zijn aanstelling in 2015 een geheel nieuwe stijl voor het merk. Hiermee bewoog de verfijnde, jet-set stijl van zijn voorganger Frida Giannini zich naar een eigenzinnige en androgyne esthetiek waar Gucci momenteel om bekend staat.

In het persbericht dat zijn aftreden aankondigt, wordt hiernaar verwezen: “[Michelle] heeft een fundamentele rol gespeeld in het maken van het merk tot wat het nu is door zijn baanbrekende creativiteit, terwijl hij trouw bleef aan de beroemde codes van het Huis.

De nieuwe esthetiek bracht ook een financiële omslag teweeg. Na de aanstelling van Michele boekte Gucci vanaf het eerste kwartaal van 2018 vijf opeenvolgende kwartalen een groei van meer dan 35 procent, waardoor Gucci’s CEO Marco Bizzarri in juni van dat jaar een omzetdoelstelling van 10 miljard euro voor het merk vaststelde.

Vorige maand meldde Kering echter dat Gucci ondermaats bleef presteren ten opzichte van de andere merken van de groep. De totale omzet van het Gucci bedroeg in het derde kwartaal 2,6 miljard euro, een stijging van 9 procent ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar, na een stijging van 4 procent in het tweede kwartaal.

Een bron die anoniem wilde blijven vertelde WWD gisteren dat Michele door de directie van het huis "werd gevraagd om een sterke ontwerp verschuiving te initiëren" om het merk een boost te geven, maar dat hij niet voldeed aan het verzoek. Een andere bron deelde dat François-Henri Pinault, voorzitter en chief executive officer van Gucci's moederbedrijf Kering, op zoek is naar een nieuwe richting voor het merk.

Ondanks dat de directie van Kering opzoek blijkt te zijn naar een nieuwe richting voor het huis, was Michele’s laatste show voor Gucci in september, waarbij hij een stroom van eeneiige tweelingen de catwalk opstuurde, veelbesproken en daarmee een van de hoogtepunten van SS23 te noemen.

De aftreding roept vragen op over wie de collectie zal ontwerpen die getoond gaat worden tijdens Milaan’s Men’s Fashion Week in januari. Gucci zal hier voor het eerst weer aan deelnemen, na een tijd lang mannen- en vrouwenmode in één show te hebben getoond. Er is hier tot dusver nog niets over bekend gemaakt.