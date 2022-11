Verlaat Alessandro Michele Gucci? Volgens bronnen ‘volgt een officieel statement woensdag’

“Goed geplaatste bronnen” bij Gucci melden aan WWD dat creatief directeur Alessandro Michele het merk verlaat. Een verklaring zou volgens de bronnen woensdag volgen. Gucci reageerde tot dusver nog niet op verzoeken om commentaar.

Een bron die anoniem wilt blijven vertelde WWD dat Michele "werd gevraagd om een sterke ontwerp verschuiving te initiëren" om het merk een boost te geven, maar dat hij niet voldeed aan het verzoek. Een andere bron deelde dat François-Henri Pinault, voorzitter en chief executive officer van Gucci's moederbedrijf Kering, op zoek is naar een nieuwe richting voor het merk.

Michele’s laatste show voor Gucci in september, waarbij hij een stroom van eeneiige tweelingen de catwalk opstuurde, was veelbesproken en daarmee een van de hoogtepunten van SS23 te noemen.

Desondanks lijkt de kans op ontslag reëel wanneer in rekening wordt genomen dat Pinault eerder onverwachte grote veranderingen in de creatieve directie van Kering’s dochtermerken doorvoerde. Zo was hij betrokken bij het aftreden van Daniel Lee bij Bottega Veneta, een beslissing die na de door Lee behaalde successen bij het merk als een grote verrassing kwam.

Michele werd bij Gucci aangesteld in 2015 en introduceerde een geheel nieuwe stijl voor het merk. Hiermee bewoog de verfijnde, jet-set stijl van zijn voorganger Frida Giannini zich naar een eigenzinnige en androgyne esthetiek waar Gucci momenteel om bekend staat.

De nieuwe esthetiek bracht ook een financiële omslag teweeg. Na de aanstelling van Michele boekte Gucci vanaf het eerste kwartaal van 2018 vijf opeenvolgende kwartalen een groei van meer dan 35 procent, waardoor Gucci’s CEO Marco Bizzarri in juni van dat jaar een omzetdoelstelling van 10 miljard euro voor het merk vaststelde.

Vorige maand meldde Kering echter dat Gucci ondermaats bleef presteren ten opzichte van de andere merken van de groep. De totale omzet van het Gucci bedroeg in het derde kwartaal 2,6 miljard euro, een stijging van 9 procent ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar, na een stijging van 4 procent in het tweede kwartaal.

Als het nieuws van Michele’s aftreding blijkt te kloppen, zou het vragen oproepen over wie de collectie zal ontwerpen die getoond gaat worden tijdens Milaan’s Men’s Fashion Week in januari. Gucci zal hier voor het eerst weer aan deelnemen, na een tijd lang mannen- en vrouwenmode in één show te hebben getoond.