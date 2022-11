Maximalisme, romantiek en nostalgie: Het beste van Alessandro Michele bij Gucci

Het is officieel, Alessandro Michele verlaat Gucci. In zijn bijna acht jaar aan het roer van het Florentijnse modehuis, waarvoor Michele in totaal 20 jaar werkte, werd zijn naam synoniem voor Gucci. Mode kan intimiderend, genotzuchtig en serieus zijn, maar Michele gaf de industrie de broodnodige verwondering, nieuwsgierigheid en eigenzinnigheid. Hij was een kind van Gucci, heeft zich binnen het bedrijf opgewerkt onder eerdere creatieve directeuren Tom Ford en Frida Giannini, maar nam een heel andere weg met het merk toen hij in 2015 het roer overnam. Alessandro Michele was "nieuwsgieriger en nieuwsgieriger" en leidde de groep naar een konijnenhol van vintage Bohemen, excentriciteit en eclecticisme.

Revolutie, nostalgie en aantrekkingskracht voor beroemdheden

De in Rome geboren ontwerper startte een revolutie en veranderde Gucci in een symbool van excentrieke en genderfluïde stijl na een langzaam vervagend tijdperk van seks en glamour. Zijn offbeat persoonlijke stijl en zijn passie en liefde voor antiek werden de stijl van het huis. In een tijd waarin de mode vooruit keek, durfde Michele het verleden een integraal onderdeel van zijn visie te maken en verkende hij tegelijkertijd de metaverse. Michele's romantische, nostalgische gevoeligheid vond niet alleen weerklank bij insiders en modefetisjisten, maar ook bij beroemdheden: Jared Leto werd waarschijnlijk zijn beroemdste leerling, Harry Styles een medewerker, en Florence Welsh, Dakota Johnson en Lana Del Rey slechts enkele van zijn opmerkelijke muzen.

Voordat de modewereld in allerijl op zoek gaat naar een potentiële opvolger voor Michele, blikt FashionUnited terug op de meest memorabele, bizarre en controversiële modeshows van de ontwerper.

Herfst/Winter 2015: Een subtiel veelbelovend debuut

Gucci Menswear en Womenswear Herfst/Winter 2015. Foto's: Catwalkpictures

Vijf dagen na het voortijdige vertrek van Frida Giannini bij Gucci stapte een nog onbekende Alessandro Michele, hoofdontwerper accessoires van het Florentijnse merk, de catwalk op en maakte zijn eerste buiging. Hij werd omringd door zijn team, dat de ontwerper, die op dat moment zijn toekomstige functie als creatief directeur nog niet officieel had aanvaard, hielp het bijna onmogelijke te bereiken: een compleet nieuwe collectie, catwalkproductie en casting in minder dan een week. Als je het eerste seizoen van de ontwerper, zowel de mannencollectie waarmee het allemaal begon als de vrouwencollectie die slechts een paar weken later volgde, vergelijkt met de blockbuster shows waar Michele nu bekend om staat, lijken ze achteraf gezien bijna een beetje ingetogen, maar zijn handtekening is zelfs in dit vroege stadium al onmiskenbaar. Naïviteit, romantiek, seksualiteit en intellectualisme zijn vroege leidmotieven van de Romeinse ontwerper. Chiffon, crêpe en kant, strikken en bloemen, plooien en baretten, grote brillen en lange, dunne sjaals, precies de elementen die deze motieven in slechts enkele seizoenen tot zijn handtekening maakten, waren allemaal aanwezig. Bovendien gingen verschillende modellen dat seizoen de baan op in de met bont omwikkelde Princetown loafers, misschien wel een van Michele's beroemdste ontwerpen voor Gucci.

Resort 2017: Een gotische punk droom in Westminster Abbey

Gucci Resort 2017. Foto's: Catwalkpictures

Een modeshow in het klooster van de iconische Londense Westminster Abbey? Ondenkbaar voor veel monarchisten, een gotische droom die uitkomt voor Alessandro Michele. Slechts enkele weken voordat Engeland zijn eerste stem zou uitbrengen over zijn Europese toekomst, bracht Michele zijn oogverblindende Gucci-universum naar de historische zalen van een van de belangrijkste gebouwen van de Anglicaanse kerk. Het resultaat was een collectie vol contrasten, en oogverblindend mooie tegenstellingen, uitsluitend bijeengebracht door Michele's visie: verschillende tijdperken en stijlen, punk á la Vivienne Westwood, Victoriaans kant, Union Jack, ruitjespatronen, wilde dierenprints en rommelmarktchique.

Herfst/Winter 2018: Dr. Frankenstein, hoofdloze wezens en een babydraakje

Gucci herfst/winter 2018. Foto's: Dan Lecca / Gucci

In 2018 leek de Fall/Winter-collectie van Gucci niet door Alessandro Michele maar door dokter Frankenstein zelf te zijn geregisseerd. Een operatiekamer als decor, een langzaam kloppend hart als soundtrack en modellen die replica's van hun hoofd onder hun arm droegen - en toen waren er ineens babydraken. De mode, die zeker niet onopvallend was, verdween letterlijk naar de achtergrond met zoveel stof tot nadenken.

Lente/Zomer 2020: "Geestelijke gezondheid is geen mode"

Gucci lente/zomer 2020. Foto's: Gucci

Keer op keer gaat de mode in op de menselijke psyche, maar toch was het schokkend toen Alessandro Michele 21 modellen in verschillende Gucci dwangbuizen over de catwalk stuurde. De collectie die volgde leek echter meer op een bevrijding dan op een creatieve gevangenis, want Michele presenteerde zijn meest onthullende ontwerpen tot nu toe en herinnerde zowel aan de seksuele vrijheid van de jaren '70 als aan Gucci's "Sex Sells" tijdperk onder Tom Ford.

Herfst/Winter 2020: Achter de schermen

Gucci herfst/winter 2020. Foto's: Gucci

In februari 2019 gunde Michele de kijkers een blik achter de schermen en maakte hij van de backstage van zijn modeshow prompt de hoofdattractie. Op een 360 graden podium werden modellen voor het publiek aangekleed en presenteerden ze de afgewerkte look in een voorstelling die deed denken aan tot leven gekomen mannequins. Tegelijkertijd vierde Michele echter ook het werk van zijn team, ter illustratie van de inspanningen en de nauwgezette aandacht voor details die in elke modeshow zitten.

Herfst/Winter 2021: Gucciaga of Balencigucci?

Gucci x Balenciaga Herfst/Winter 2021. Foto's: Gucci

Samenwerkingen zijn niet meer per se baanbrekend, maar toen het Balenciaga-logo plotseling op de Gucci-catwalk verscheen, hield de modewereld even de adem in. Balenciaga en Gucci maken beide deel uit van de Kering Group, maar de samenwerking van twee ontwerpers van het kaliber Alessandro Michele en Demna is tot nu toe uniek. Maar naast de spectaculaire enscenering met stroboscooplichten en een "Gucci-Gang" soundtrack, is het vooral de mode die in dit geval indruk maakte. Naast logomanie leunde de collectie vooral op tailoring. Dit ontmoette op zijn beurt glitter en elementen van paardensport, wat gezien kan worden als zowel een hommage aan de BDSM-cultuur als aan Gucci's beginjaren als zadelmakers voor de Italiaanse elite. Michele maakte ook opnieuw een buiging voor voorganger Tom Ford door een replica van een rood fluwelen pak uit het Ford-tijdperk de baan op te sturen.

Lente/Zomer 2022: Love Parade op Hollywood Boulevard

Gucci "Loveparade" Lente/Zomer 2022. Foto's: Gucci

Eerst kwam "House of Gucci'' in de bioscoop en kort daarna bestormde Alessandro Michele Hollywood Boulevard met zijn "Love Parade" collectie, want die werd het decor voor zijn Spring/Summer 2022 collectie. De ontwerpen, waarvan sommige werden gepresenteerd op beroemdheden als Macaulay Culkin, Jodie Turner-Smith en Michele look alike Jared Leto, waren een ode aan de filmindustrie, sirenes van het scherm en de vele, gevarieerde iconische personages uit de filmgeschiedenis.

Herfst/Winter 2022: een sportieve verrassing

Gucci Fall/Winter 2022. Foto's: Gucci x Adidas

Het pak stond centraal in de Fall/Winter collectie, zowel voor mannen, vrouwen als in een meer sportieve versie. Voor dat laatste kreeg Alessandro Michele steun van waarschijnlijk de beroemdste drie witte strepen in de wereld van sport en mode: Adidas. De handelsmerken van het sportkledingbedrijf uit Herzogenaurach, waaronder niet alleen de drie strepen die broekspijpen, petten, korsetten en jassen sierden, maar ook een gecombineerd Trefoil-logo met een Gucci-slogan, gaven de glamoureuze collectie een voor Michele ongewoon sportief tintje.

Lente/Zomer 2023: Dubbel zien

Gucci Lente/Zomer 2023. Foto's: Gucci

En plotseling zag de modewereld dubbel! Twinsburg, Gucci's Spring/Summer 2023 collectie, stond in het teken van het fenomeen tweeling, niet alleen in theorie maar ook in de praktijk, want identieke looks werden gedragen door eeneiige tweelingen die hand in hand over de runway liepen. Michele heeft hiermee niet alleen een persoonlijke ervaring aangesneden - zijn moeder en tante zijn een eeneiige tweeling - maar ook een politiek statement gemaakt, aan de vooravond van de verkiezingen in Italië - want eenheid is niet alleen in het universum van Alessandro Michele essentieel. Het is een indrukwekkende finale voor de ontwerper, want hoewel niemand het toen wist, lijkt deze collectie zijn laatste voor Gucci te zijn geweest.

Het vertrek van Alessandro Michele bij Gucci is het einde van een tijdperk, niet alleen voor het Florentijnse modehuis, waarvan de toekomst tot op heden onduidelijk is, maar ook voor de hele modewereld. De afgelopen jaren heeft de ontwerper de wereld keer op keer verbaasd met zijn unieke visie, maar vooral met zijn buitengewone modeshows en presentaties, ook al zou wat begon als een revolutie formeel gaan aanvoelen - grillig en magisch misschien - maar niettemin formeel.

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.