LVMH-investeerders maken zich zorgen over dalende Chinese vraag naar luxegoederen

LVMH-investeerders volgen voortdurend de ontwikkelingen in de situatie in China. Hoewel de nieuwe stimuleringsmaatregelen tot enig optimisme hebben geleid, blijft er enige voorzichtigheid bestaan. Chinese consumenten, die lange tijd de drijvende kracht achter de groei in de luxesector zijn geweest, lijken terughoudend om terug te keren naar hun overdadige bestedingspatroon. Het succes van de komende Single's Day, traditioneel een periode van hoge consumptie, zal volgens het zakenblad Reuters een echte test zijn voor het beoordelen van de eetlust van de Chinese consumenten en van de toekomst van LVMH.

De Chinese luxemarkt, die tot een derde van de wereldmarkt vertegenwoordigt, werd zwaar getroffen door de Covid-19-pandemie en strikte inperkingsmaatregelen. Hoewel de situatie is verbeterd, blijven er onzekerheden bestaan: geopolitieke spanningen, stijgende inflatie, vertragende economische groei. Deze factoren hebben het moreel van de Chinese consumenten verzwakt, die selectiever zijn geworden in hun uitgaven.

Geconfronteerd met deze vertraging hebben de Chinese autoriteiten nieuwe stimuleringsmaatregelen ingevoerd om de consumptie te ondersteunen. Deze maatregelen zijn met name bedoeld om het binnenlands toerisme te stimuleren, de aankoop van duurzame goederen aan te moedigen en lokale bedrijven te ondersteunen. Hoewel deze initiatieven bemoedigend zijn, moet hun werkelijke impact nog worden gemeten. Beleggers wachten op concrete tekenen van een herstel van de consumptie voordat ze hun voorspellingen wijzigen.

Terwijl adviesbureau Bain stabiliteit of een lichte stijging van de mondiale luxeverkoop voorspelt, ervaart China inderdaad een specifieke vertraging. De marktvolatiliteit heeft LVMH en haar concurrenten zoals Kering en Richemont getroffen als gevolg van onzekerheden op de Chinese markt en een lager consumentenvertrouwen als gevolg van vastgoedproblemen. Analisten voorspellen een herstel van de Chinese vraag naar luxegoederen tegen 2025, zegt financieel informatieplatform Finimize, maar verwachten een organische omzetdaling van 1 procent in het huidige kwartaal, wat het hoogste prestatie laagtepunt in vier jaar zou zijn. De strategische initiatieven van LVMH, zoals de samenwerking met Alibaba en het nieuwe verkoopcentrum in Hainan, zijn erop gericht te profiteren van een mogelijk marktherstel.

Single's Day: een echte kans voor LVMH?

Single's Day, dat elk jaar op 11 november wordt gevierd, is 's werelds grootste online winkelevenement. Door Statista de “hoge massa van de e-commerce” genoemd, en ook wel “11.11” genoemd, is deze dag gewijd aan singles een echte showcase voor luxemerken, die vaak exclusieve collecties onthullen en aantrekkelijke promoties aanbieden. Volgens Datackathon genereerde Single Day in 2020 74,1 miljard dollar aan inkomsten voor Alibaba Group, met meer dan 2,32 miljard bestellingen, waarvan het merendeel binnen een paar uur plaatsvond. Voor LVMH zal het succes van de komende Single's Day doorslaggevend zijn, aldus Reuters. Het zal het mogelijk maken om het vermogen van de Chinese consumenten om hun uitgaven te hervatten te beoordelen en om de effectiviteit van nieuwe stimuleringsmaatregelen te meten.

China vertegenwoordigt een belangrijke markt voor LVMH. De groep heeft ook massaal in dit land geïnvesteerd om zijn merken te ontwikkelen en Chinese consumenten aan te trekken. De huidige situatie vereist echter een grote wendbaarheid en voortdurende aanpassing. LVMH zal zich vooral moeten richten op de personalisatie van de klantervaring, de ontwikkeling van digitale distributiekanalen en productinnovatie om de aantrekkelijkheid ervan te behouden.

Als de meningen verdeeld zijn over het herstel van luxe in China, zal het succes van de komende Single's Day een belangrijke indicator zijn voor het herstel van de consumptie in het land en voor het vermogen van LVMH om het goed te doen.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op FashionUnited.FR, vertaald met behulp van een AI-tool en bewerkt door Susan Zijp.