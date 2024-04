LVMH houdt omzet stabiel in eerste kwartaal van boekjaar 2024

Franse luxe groep LVMH begint het nieuwe boekjaar met een organische omzetgroei van drie procent. De gerapporteerde omzet laat echter een daling van twee procent zien als gevolg van de wisselkoersen. De meeste segmenten van de groep zien de verkopen toenemen, terwijl het alcohol- en juwelensegment de omzet zien dalen, zo blijkt uit de eerste kwartaalupdate van boekjaar 2024.

De totale omzet van LVMH komt in het eerste kwartaal neer op 20,7 miljard euro. De Franse luxe groep realiseert groei in Europa en de Verenigde Staten. Op de Japanse afzetmarkt behaalt het bedrijf een dubbelcijferige omzetgroei, die ook de sterke resultaten op de Aziatische markt weerspiegelt, aldus LVMH.

Zoals genoemd, ziet LVMH een omzetkrimp in zijn alcohol-tak. Deze trend lijkt zich voort te zetten, aangezien het bedrijf in boekjaar 2023 ook een dalende verkoop noteerde. In het eerste kwartaal van 2024 staat de organische daling gelijk aan 12 procent en de gerapporteerde daling markeert 16 procent. Als reden wordt ‘de normalisering van de vraag na de coronacrisis’ gegeven. Daarnaast werd het begin van het jaar vergeleken met een sterke groei in het eerste kwartaal van 2023, zo staat in het verslag. Naast ‘Wines & Spirits’ heeft LVMH ook een parfum en cosmetica tak en een horloge- en juwelensegement. Hier zag het bedrijf de verkopen zeven procent stijgen en met twee procent dalen.

Het modesegment van LVMH laat zijn verkopen met twee procent groeien in de eerste drie maanden van boekjaar 2024, zo blijkt uit de organische resultaten. De gerapporteerde omzet meldt een krimp van twee procent. Het bedrijf spreekt van een ‘uitstekende start’ voor luxe merk Louis Vuitton. Ook voor het merk Christian Dior begon het jaar goed. Het modesegment is voor LVMH nog steeds de grootste inkomstenbron. In het eerste kwartaal wordt hier 10,5 miljard euro binnengeharkt.

Hier en daar neemt de omzet dus af, maar belangrijker is het feit dat de Franse luxe groep zijn totale omzet op peil weet te houden aan het begin van 2024. “In een onzekere geopolitieke en economische omgeving blijft LVMH zowel waakzaam als vol vertrouwen aan het begin van het jaar. De groep blijkt zijn strategie voortzetten die gericht is op de ontwikkeling van zijn merken, gedreven door een aanhoudend beleid van innovatie en investering en door een constante zoektocht naar kwaliteit in zijn producten, hun aantrekkelijkheid en hun distributie.”