Gucci publiceert eerste Impact Report, behaalt doelstelling vier jaar eerder

Gucci publiceert vandaag zijn eerste Impact Report op zijn Equilibrium-platform, zo luidt het persbericht van het luxe modemerk. Dit doet Gucci een jaar na de uitbreiding van zijn digitale Equilibrium-platforms.

In het rapport is onder andere te lezen dat het modehuis voor de tweede keer is uitgeroepen tot beste werkplek van 2020 in Italië, 57,4 procent van het management is nu wereldwijd vrouw en scoort hiermee 98/100 punten op de Gender Parity Index in Frankrijk. Bovendien gebruikt Gucci 93 procent hernieuwbare energie in zijn winkels, kantoren, magazijnen en fabrieken, en zijn de materialen 95 procent traceerbaar.

Het Gucci Equilibrium Impact Report is in het leven geroepen om toezeggingen, voortgangen en acties van het modehuis samen te vatten om positieve verandering voor mens en planeet te genereren, zo is te lezen. Het rapport bevat daarnaast gegevens uit 2020, waaruit blijkt dat het modehuis zijn reductiedoelstelling voor 2025 vier jaar eerder heeft gehaald. Gucci slaagde erin 44 procent van de totale milieu-impact en 47 procent van (de uitstoot van) broeikasgassen te verminderen.