Gucci's voormalige CEO Bizzarri aast naar verluidt op Versace

De mode- en financiële wereld staat op scherp door de geruchten over de mogelijke verkoop van Versace door Capri Holdings. Een van de potentiële kopers is Marco Bizzarri, voormalig CEO van Gucci, die onlangs zijn nieuwe investeringsmaatschappij, Nessifashion, heeft opgericht.

Versace, een zeer gewild modehuis

Volgens bronnen van WWD overweegt Marco Bizzarri een meesterzet te doen door Versace over te nemen als onderdeel van zijn nieuwe ondernemersavontuur. De concurrentie belooft echter fel te zijn. Barclays begeleidt het verkoopproces van Versace en Jimmy Choo, twee merken die eigendom zijn van Capri Holdings. Vijftien kandidaten zouden aanvankelijk interesse hebben getoond, een aantal dat inmiddels is gehalveerd. De definitieve biedingen worden begin februari 2025 verwacht.

Andere potentiële gegadigden zijn namen als de Prada Group, het Bahreinse Investcorp, de private-equityfirma Permira en andere grote spelers in de sector. Exor, het moederbedrijf van Ferrari, had aanvankelijk ook interesse getoond, maar heeft zich teruggetrokken.

Analisten schatten in dat mode-iconen zoals Bizzarri of Prada een voordeel zouden kunnen hebben dankzij hun diepgaande expertise en hun gevestigde netwerken, essentiële troeven voor de ontwikkeling van een iconisch merk als Versace. Bovendien zouden strategische kopers zoals Prada zich grotere investeringen kunnen veroorloven en deze kosten kunnen compenseren door operationele synergieën.

Er gaan ook steeds meer geruchten over het contract van Donatella Versace, dat in februari 2025 afloopt. Deze timing wakkert de speculaties aan over de potentiële interesse van Bizzarri en Prada, waarbij sommigen zelfs de mogelijkheid opperen dat Dario Vitale Donatella zou kunnen opvolgen als artistiek directeur van het modehuis.

De investeringsambities van Marco Bizzarri

Sinds zijn vertrek bij Gucci heeft Marco Bizzarri zich geconcentreerd op de ontwikkeling van Nessifashion, een investeringsmaatschappij gevestigd in Rome, die hij in februari 2024 oprichtte. Het bedrijf wil investeren in ondernemingen en strategisch advies aanbieden, volgens de documenten die zijn gedeponeerd bij de Italiaanse Kamer van Koophandel.

Bizzarri, gecontacteerd door Reuters, weigerde commentaar te geven op zijn huidige projecten, maar zijn track record laat een groeiende portefeuille aan investeringen in de modesector zien. Al in 2021 sloot hij zich aan bij Orienta Capital Partners, gespecialiseerd in kleine en middelgrote ondernemingen met een sterk groeipotentieel. Recentelijk heeft Nessifashion 23 procent van het Italiaanse merk Elisabetta Franchi overgenomen, waarbij Bizzarri in april 2024 het voorzitterschap van het bedrijf op zich nam.

Nessifashion ontleent zijn naam aan een familiale koosnaam, die van generatie op generatie is doorgegeven binnen de familie Bizzarri. Naast de financiële investering biedt het bedrijf strategisch advies, profiterend van de enorme ervaring van Bizzarri in de luxesector.

Een groeiende portefeuille

De investeringsinteresses van Marco Bizzarri beperken zich niet tot gevestigde merken. Hij heeft een minderheidsbelang in Maccapani, een merk opgericht in 2023 door Margherita Maccapani Missoni. Dit merk, gespecialiseerd in jersey kleding gemaakt in Italië, heeft een netwerk van investeerders aangetrokken, waaronder Bizzarri. Aanvankelijk werd zijn investering gedaan namens zijn dochter, Federica Bizzarri, voordat hij ook zijn expertise inzette om het jonge bedrijf te begeleiden.

Hoewel Margherita Maccapani Missoni meerderheidsaandeelhouder blijft, heeft het merk de ambitie om tegen 2025 een omzet van 5 miljoen euro te genereren. Deze initiatieven getuigen van de strategie van Bizzarri, die erop gericht is de groei van zowel opkomende als gevestigde Italiaanse modehuizen te bevorderen.

Wat volgt?

Terwijl de race om Versace te verwerven intensiever wordt, illustreert de mogelijke betrokkenheid van Marco Bizzarri zijn ambities om de toekomst van de luxe-industrie vorm te geven door middel van strategische investeringen. Of Bizzarri er nu wel of niet in slaagt Versace in handen te krijgen, zijn acties in de industrie luiden een nieuw tijdperk in voor deze voormalige CEO van Gucci, waar zijn invloed de volgende generatie iconische merken zou kunnen herdefiniëren.