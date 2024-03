Guess, Inc. eindigt boekjaar 2024 met sterke omzet- en winstgroei

Amerikaans modebedrijf Guess, Inc. heeft een groei-jaar achter de rug. De onderneming noteert sterke resultaten in het vierde kwartaal, waarmee boekjaar 2024 wordt afgesloten met een omzetgroei van drie procent, zo maakt Guess, Inc. bekend in een financieel rapport.

Guess harkt in het vierde kwartaal 891,1 miljoen dollar binnen, wat de optelsom voor de omzet van boekjaar 2024 compleet maakt; het modebedrijf zet in totaal 2,78 miljard dollar (2,55 miljard euro) om.

Hoewel Guess zijn verkopen in Amerika ziet krimpen, groeit het in al zijn andere afzetmarkten. Zo stijgt de omzet in Europa met 7 procent en in Azië met 16 procent. Guess verkoopt 9 procent meer in de fysieke winkel. De online verkoop van het Amerikaanse bedrijf krimpt met twee procent.

Guess, Inc. vergroot winst met 32 procent

De brutowinst eindigt in het vierde kwartaal op 404,98 miljoen dollar en staat gelijk aan een groei van bijna 12 procent. In boekjaar 2024 ligt de brutowinst 6,4 procent boven het niveau van een jaar eerder: 1,2 miljard dollar. Het Amerikaanse bedrijf sluit het boekjaar af met een nettowinst van 198,2 miljoen dollar. Dit staat gelijk aan een groei van 32 procent.

De sterke resultaten geven Guess vertrouwen in het volgende boekjaar. Zo voorspelt het management een omzetgroei tussen de 11,5 en 13,5 procent. In het financiële jaar 2025 wordt ook rekening gehouden met de afronding van de overname van Rag & Bone.