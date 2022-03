Guess, Inc. in boekjaar 2022 bijna op pre-pandemie omzetniveau

Guess, Inc. heeft in het boekjaar bijna weer het omzetniveau van voor de pandemie behaald, zo blijkt uit het jaarverslag van het bedrijf. De omzet ligt nog net 3,2 procent achter in vergelijking met het boekjaar twee jaar terug. Het bedrijf behaalde een omzet van 2,59 miljard dollar (2,3 miljard euro).

Wanneer de resultaten jaar-op-jaar worden vergeleken, dan heeft Guess, Inc. een omzetgroei bereikt van 38,1 procent. De omzet is dus goed herstelt van de dip die het eerder maakte. Maar nog net niet genoeg om het niveau van voor de pandemie te evenaren.

Het operationele inkomen van de groep kwam in het boekjaar 2022 uit op 305 miljoen dollar (276 miljoen euro), een ruime verdubbeling ten opzichte van twee jaar eerder.