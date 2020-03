Guess, Inc. voert omzet met 2,6 procent op in boekjaar

Guess, Inc. heeft in het afgelopen boekjaar de omzet opgevoerd met 2,6 procent. Bij gelijke wisselkoersen kwam het percentage neer op 5,4 procent. Dit meldt het bedrijf in het jaarverslag. De netto omzet kwam neer op een bedrag van 2,6 miljard dollar (2,3 miljard euro).

Het netto inkomen kwam met een stijging van 30,6 procent uit op een bedrag van 105 miljoen dollar (96,7 miljoen euro). In Amerika had Guess te maken met een daling van de retailomzet van 1,6 procent, terwijl de wholesale een stijging van 9,1 procent aan omzet noteerde. Het modebedrijf zag in Europa de omzet met 9,2 procent stijgen, maar in Azië de omzet afnemen met 10,8 procent, zo blijkt uit het jaarverslag.

Een voorspelling van de resultaten voor de eerste kwartalen van het huidige boekjaar durft Guess, Inc. niet te doen. Dit vanwege de ontwikkeling van de gezondheidscrisis gelinkt aan het coronavirus, aldus het jaarverslag. Guess, Inc. geeft wel aan dat de crisis een materiële impact heeft op de financiële resultaten.