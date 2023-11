Guess, Inc. zet groei voort in derde kwartaal van boekjaar 2024

Guess, Inc. zet zijn groei van het tweede kwartaal voort in de daaropvolgende periode. Het bedrijf groeit zijn omzet met drie procent, waarmee het voldoet aan de verwachtingen. Ook het resultaat wat betreft de operationele winst ligt in lijn met de verwachte resultaten.

Het Amerikaanse modebedrijf behaalt een netto-omzet van 651,2 miljoen dollar (omgerekend 597,6 miljoen euro) in het derde kwartaal van boekjaar 2024. Daarmee behaalt het een omzet van 1,9 miljard dollar (1,7 miljard euro) in de eerste negen maanden van het financiële jaar 2024. Die omzet ligt 15,9 miljoen dollar boven het niveau van dezelfde periode een jaar eerder.

Op de Europese afzetmarkt behaalt Guess een omzetplus van zes procent in het derde kwartaal. Guess verkoopt acht procent meer producten in de fysieke winkel. De online verkoop van het Amerikaanse bedrijf kromp met één procent. Op Guess’ thuismarkt ziet het zijn omzet dalen met zeven procent en in Azië met twee procent. Het aangepaste bedrijfsresultaat eindigt met een lichte krimp op 57,9 miljoen dollar (53,1 miljoen euro).

Wat betreft het aangepaste bedrijfsresultaat schrijft Guess voor de eerste negen maanden een daling van 20 procent in de boeken en eindigt het op 124,8 miljoen dollar (114,5 miljoen euro). De krimpt wordt in het rapport toegeschreven aan hogere kosten, waaronder hogere winkelkosten, het ongunstige wisselkoerseffect en lagere overheidssubsidies vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.