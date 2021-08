Guess?, Inc. ziet omzet met 57,7 procent stijging in Q2 FY 2022

Amerikaanse modegroep Guess?, Inc. heeft een goed tweede kwartaal gedraaid in fiscaal jaar 2022. Het bedrijf ziet de netto-omzet stijging met 57,7 procent, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dat staat in het financieel rapport dat gisteren is gepubliceerd.

Guess?, Inc. behaalt een netto-omzet van 628,6 miljoen dollar, omgerekend 534, 3 miljoen euro. De enorme omzetstijging heeft te maken met de coronaversoepelingen. Vergeleken met het tweede kwartaal in fiscaal jaar 2020 steeg de netto-omzet met 8 procent. Dat was de tijd voor het coronavirus zijn intrede maakte.

De Amerikaanse modegroep doet geen gedetailleerde uitspraken over de verwachtingen voor het derde kwartaal. Wel verwacht het bedrijf dat de omzet licht negatief zal zijn ten opzichte van fiscaal jaar 2020. Ook voor het volledige fiscale jaar 2022 verwacht men dat de omzet een middelhoge eencijferige daling zal vertonen. Guess?, Inc. geeft hier de gevolgen van het coronavirus als redenering.