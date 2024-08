Guess Inc. ziet omzet stijgen, maar boekt nettoverlies

Guess Inc. heeft zijn financiële resultaten van het tweede kwartaal bekendgemaakt. Het Amerikaanse bedrijf ziet zijn verkopen in alle markten stijgen, met uitzondering van de regio Azië. Ondanks de totale omzetgroei noteert het bedrijf een nettoverlies. Carlos Alberini, CEO van Guess, stelt zijn verwachtingen bij om “de zachtere consumentenomgeving te weerspiegelen."

De totale omzet van Guess is in het tweede kwartaal met 10 procent gestegen tot 732,6 miljoen dollar (658,6 miljoen euro).

Ondanks de positieve omzetgroei, noteert het bedrijf onderaan de streep een nettoverlies van 10,6 miljoen dollar (9,5 miljoen euro), vergeleken met een nettowinst van 39 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar.

De omzetgroei is volgens Alberini te danken aan de overname van het New Yorkse modemerk Rag & Bone begin dit jaar en het succes van de Europese en Amerikaanse groothandel. Alle regio’s, behalve Azië, leverden een omzetgroei op.

Guess Inc. CEO Carlos Alberini stelt verwachtingen omlaag bij

Ondanks de omzetgroei blijft Guess Inc. CEO Alberini voorzichtig. Hij stelt de verwachtingen bij om "de zachtere consumentenomgeving te weerspiegelen." Hij vult aan: "Zoals altijd zullen we onze kosten en voorraden zorgvuldig beheren, terwijl we de groei van ons bedrijf blijven ondersteunen, inclusief investeringen in marketing, nieuwe winkels en infrastructuur."

"Voor ons is dit een jaar van transformatie en investeringen – een jaar waarin ons bedrijf verder diversifieert met nieuwe merken in ons portfolio die aanzienlijke kansen bieden voor groei en waardecreatie." Alberini verwacht voor het komende jaar een omzetgroei van 9,5 procent tot 11 procent voor Guess.