Gymshark Ltd noteert winstdaling in boekjaar 2021-2022

Gymshark Ltd ziet de winst dalen in het boekjaar dat tot juli 2022 loopt, zo maakt het bedrijf bekend in een financieel verslag. De omzet kent daarentegen een dubbelcijferige groei.

Het ebitda (winst voor belastingen, rente, amortisatie en afschrijvingen) daalt met 39 procent naar een bedrag van 27,8 miljoen pond. Dat is omgerekend 31,4 miljoen euro. Vorig jaar behaalde het bedrijf nog een winst van 45,4 miljoen pond (51,3 miljoen euro).

Hoewel het ebitda een daling zag, ziet de omzet een groei van 21 procent. Gymshark telt 82,1 miljoen pond (92,7 miljoen euro) meer omzet dan een jaar eerder, namelijk 484 miljoen pond (456,6 miljoen euro).

In het verslag meldt Gymshark dat het ebitda gedeeltelijk lijdt aan de stijgende kosten in de toeleveringsketen en dat het wordt beïnvloed door investeringen in faciliteiten in de Verenigde Staten, waaronder een distributiecentrum.