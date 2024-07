Gymshark overweegt uitbreiding in Europa en Verenigde Staten na succes Britse flagshipstore

Het Britse sportmerk Gymshark richt zich op wereldwijde expansie met winkelopeningen op belangrijke locaties nu de eerste Britse flagshipstore in Londen het beter doet dan verwacht.

Het merk is naar verluidt "actief op zoek" naar potentiële locaties in het Verenigd Koninkrijk, Europa en de Verenigde Staten, maar geeft prioriteit aan het vinden van de juiste locaties voordat er huurcontracten worden getekend, aldus een bericht van Retail Gazette.

Oprichter en CEO Ben Francis deelde voorafgaand aan de opening van Gymshark’s winkel in Westfield Stratford (Londen) plannen voor de potentiële winkelexpansie van het merk. Hij voegde er ook aan toe dat de strategie “unit-gestuurd” zou zijn in plaats van gericht op winkelaantallen of specifieke winkellocaties.

Hij voegde eraan toe dat het merk zich concentreert op het openen van winkels op de beste locaties, met name locaties die aansluiten bij de waarden en het klantenbestand van het merk.

Onderdeel van de uitbreidingsstrategie van Gymshark is het openen van winkels in de Verenigde Staten, omdat dit land de grootste markt voor het merk blijft. “Het is de grootste fitnessmarkt ter wereld en ons doel is om een wereldwijd iconisch Brits merk te worden. We willen niet alleen online bekend zijn, maar in alle facetten van de markt, en dat vereist een strategische aanwezigheid op belangrijke locaties”, zei Francis tegen Retail Gazette.

In lijn met het huidige winkelconcept van Gymshark zal elke nieuwe winkel specifiek ontworpen worden om unieke evenementen en meet-and-greets mogelijk te maken, waardoor de initiatieven van het merk om een gemeenschap op te bouwen op wereldwijde schaal gehandhaafd blijven.

“We willen dingen leren van onze bestaande winkels, maar ons ook aanpassen aan lokale nuances”, zegt Francis. “In de Verenigde Staten kunnen de winkels er iets anders uitzien door product- en lokale voorkeuren, maar de kernervaring van community en producten van hoge kwaliteit zal hetzelfde blijven.”

Het nieuws komt niet lang nadat Gymshark Kim Dolder benoemde tot algemeen manager voor Noord-Amerika. Dolder is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitbreiding van Gymshark in Noord-Amerika, het leiden van het kantoor en team in New York, en het vergroten van de naamsbekendheid en de fysieke ervaringen voor de community van het merk.