GymShark zet eerste stappen in wholesale en benoemt eerste CDO

Het Britse sportkledingmerk Gymshark zet de eerste stappen in wholesale door een samenwerking aan te gaan met Selfridges, zo maakt Ben Francis, CEO en oprichter van het sportmodemerk, bekend in een videobericht. Francis benoemt ook de eerste Chief Digital Officer van het bedrijf.

Gymshark lanceert dit jaar een premium lijn, genaamd Everywear. Om deze luxere collectie in de markt te brengen, moest het bedrijf op zoek naar iets wat ‘iconisch’ zou zijn, vertelt Francis. Dus, besluit hij de handen ineen te slaan met het luxe warenhuis Selfridges. De collectie is dan ook exclusief bij Selfridges te verkrijgen.

Gymshark is in België en Nederland enkel nog via de website van het merk verkrijgbaar. Het sportkledingmerk opende in 2023 zijn eerste fysieke winkel in het Verenigd Koninkrijk. Gymshark plant dit jaar ook een pop-upstore te openen in New York voor een jaar lang.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Carly Natalizia, de CDO van Gymshark. Credits: Gymshark

In de video maakt Francis tevens bekend de eerste CDO benoemd te hebben. Carly Natalizia zal deze rol vervullen. Zij wordt verantwoordelijk voor het volledige digitale verkooptraject.

Natalizia stapte in 2022 het bedrijf binnen en zat toen op de stoel als vicevoorzitter marketing, waar ze leiding gaf aan het marketingteam voor het Verenigd Koninkrijk, EMEA en APAC.