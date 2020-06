H&M, Burberry en Stella McCartney ondertekenen belofte voor circulaire economie

De oproep voor verandering wordt alsmaar sterker. Afgelopen weekend onthulden 50 leiders van wereldwijde bedrijven hun belofte om de economie verder op te bouwen als een circulaire economie. Onder de ondertekenaars staan ook de CEO’s van H&M, Burberry en Stella McCartney.

“Terwijl we de uitdagingen aangaan veroorzaakt door de coronavirus pandemie, is het niet meer de vraag of we een betere economie moeten bouwen, maar hoe,” aldus het statement van de Ellen MacArthur Foundation, de initiatiefnemer voor de belofte voor een circulaire economie. “Nu de wereld voor ongeziene uitdagingen staat, zijn wij meer dan ooit toegewijd aan het versnellen van de transitie naar een circulaire economie,” aldus de ondergetekende leiders, “door oplossingen te creëren die economische kansen combineren met de voordelen voor de maatschappij en het milieu.”

De belofte gaat in op vier pijlers: plastic, mode, financiën en voedsel. Onder de bedrijven die de belofte hebben ondertekend bevinden zich namelijk merken uit allerlei disciplines. “In de mode zullen we verzekeren dat kleding meer wordt gebruikt, worden gemaakt om opnieuw gebruikt te worden en dat deze gemaakt worden van veilige en her te gebruiken materialen,” aldus het bericht. Op het gebied van plastic beloven de bedrijven het plastic te elimineren wat niet nodig is, te innoveren en het plastic dat circuleert in de economie en uit het milieu te houden. Afval zal in de voedselindustrie zo veel mogelijk verminderd worden. Financieel zullen bedrijven ondersteunt worden die de transitie maken naar circulaire businessmodellen. Onder de bedrijven en instanties die de belofte hebben ondertekend, zitten namelijk ook overheidsinstellingen uit diverse landen.

“Het blijft hier niet bij. We kunnen hetzelfde doen voor andere industrieën die een vitale rol hebben voor de herstart van de economie.” Daarbij noemt de Ellen MacArthur Foundation de gezondheidszorg, de technische sector, de transportsector, de industrie voor elektrische apparaten, bedrijven in chemicaliën en de bouw.

Nog een opvallende naam onder de belofte is die van Stientje van Veldhoven, van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op de website van de Ellen MacArthur Foundation, de oprichter van de belofte, wordt ze aangeduid als de minister van milieu van Nederland.