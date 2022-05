H&M gaat in Nederland samenwerken met Instabox

De Zweedse bezorgservice Instabox gaat in Nederland pakketten bezorgen voor modeketen H&M, zo blijkt uit een persbericht het bedrijf. Daardoor ‘kunnen modeshoppers nu gebruikmaken van een snelle, flexibele en handige verzendservice. Een duurzame mijlpaal is dat de pakketten fossielvrij worden bezorgd’, zo is in het bericht te lezen.

Instabox profileert zich nadrukkelijk als een duurzamere bezorgservice. Het bedrijf maakt bij sorteercentra gebruik van de plantaardige, fossielvrije brandstof HVO100, en dit jaar wil het verder investeren in de elektrificatie van het wagenpark. "Instabox heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid,” aldus David Lundqvist, Chief Commercial Officer bij Instabox. “We zijn dus erg enthousiast om de samenwerking met zo'n sterk merk als H&M uit te breiden naar Nederland. Hiermee ondersteunen we hun klimaatdoelstellingen.”

In Nederland werkt onder meer de Bijenkorf ook al samen met Instabox. Bij sportclubs van Basic Fit werden recentelijk Instabox-pakketkluizen neergezet. In het laatste jaar groeide het aantal sorteercentra van Instabox in Nederland van vier naar elf, en nam het aantal medewerkers toe van 600 naar 1500.

Eind april ontving Instabox nog 190 miljoen dollar (omgerekend circa 175 miljoen euro) aan groeigeld uit een investeringsronde, geleid door de Europese investeringsmaatschappij Verdane. Daarna werd Instabox gewaardeerd op ongeveer een miljard dollar (omgerekend circa 919 miljoen euro).