H&M Group geeft duurzaamheidsobligatie uit ter waarde van 500 miljoen euro

De H&M Group heeft een duurzaamheidsobligatie uitgegeven ter waarde van 500 miljoen euro. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. De bedoeling van de obligatie is om geld binnen te halen om voor 2025 het aandeel gerecyclede materialen in de collecties op te hogen naar dertig procent, de uitstoot van operaties met twintig procent te verminderen en de uitstoot van stoffen- en kledingproductie en transport met tien procent. Voor de obligatie werd grote interesse getoond: deze werd 7,6 keer overtekend.

Dit type obligatie creëert een duidelijke en transparante plicht en een stimulans voor het bedrijf. Het is een belangrijke stap in ons continue werk om de kapitaalstructuur van het bedrijf te optimaliseren en tegelijkertijd investeerders de mogelijkheid te bieden om bij te dragen aan een positieve transformatie van de mode-industrie ”, aldus Adam Karlsson, CFO van de H&M Group, in het persbericht. “De succesvolle uitgifte van vandaag is het bewijs dat de financiële markt ook waarde hecht aan ons ambitieuze duurzaamheidswerk,” zo stelt Helena Helmersson, CEO van de H&M Group.

Duurzaamheidsobligaties zijn een nieuwigheid op de obligatiemarkt. In tegenstelling tot zogenaamde ‘groene obligaties’, waarbij de opgehaalde middelen worden benut voor specifieke projecten, zijn duurzaamheidsobligaties gekoppeld aan specifieke duurzaamheidsdoelen die een bedrijf wenst te behalen. De obligatie van H&M wordt op de Ierse beurs genoteerd.