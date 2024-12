H&M Group neemt minderheidsbelang in retailtech platform Voyado

Zweedse modegroep H&M Group investeert in Voyado. De modegroep heeft een minderheidsbelang genomen in het Zweedse retailtech platform, zo is te lezen in een persbericht van Voyado.

Voyado en H&M Group zijn geen vreemden van elkaar. Het merk H&M, een uit het portfolio van de groep, is al langere tijd klant bij Voyado. Voyado helpt e-commerce te optimaliseren, persoonlijke klantenervaringen te realiseren en communicatie over alle verkoopkanalen te stroomlijnen. De H&M Group ziet de investering in het retailtech platform als ‘een natuurlijke ontwikkeling van hun partnerschap’.

Voyado heeft naar eigen zeggen al een goed marktaandeel in de Scandinavische landen en de Benelux. Met de nieuwe investering wil het verder groeien in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

“Het is onze ambitie om Voyado te laten uitgroeien tot de meest geliefde retail tech partner van Noord-Europa, met behoud van winstgevendheid en schaalbaarheid”, aldus Erica Sandelin Ekelund, CEO van Voyado, in het persbericht. “De investering van H&M Group zorgt voor extra middelen en expertise om ons te helpen ons platform verder te ontwikkelen en een steeds internationaler klantenbestand te ondersteunen, waarvan bestaande en nieuwe klanten kunnen profiteren.”