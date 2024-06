H&M Group noteert minimale omzetgroei in eerste halfjaar, maar verbetert winst opnieuw

H&M Group ziet zijn winst bijna verdubbelen in het eerste halfjaar van boekjaar 2024, maar bereikt een minimale omzetgroei. In lokale valuta ligt de netto-omzet in lijn met de omzet van een jaar eerder. De Zweedse modegroep verwacht in juni dat de netto-omzet zal teruglopen door het onstabiele weer.

De Zweedse groep heeft niet alleen H&M in het portfolio, ook de merken Cos, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M Home, Afound, Sellpy en Arket zijn onderdeel van het bedrijf. Deze merken zorgen bij H&M Group voor een netto-omzet van 113,27 miljard Zweedse kronen in de periode december 2023 - mei 2024. De netto-omzet staat gelijk aan een omzetgroei van één procent.

Toen H&M Group de financiële jaarresultaten van 2023 bekendmaakte, deelde het bedrijf ook dat het merk H&M topprioriteit krijgt. De groep zou zich focussen op het versterken van de klantervaring en het aanbod verder aanscherpen. In 2024 wordt geïnvesteerd in bestaande winkels ‘om een nog inspirerende ervaring op te zetten terwijl het winkelportfolio wordt aangepast om te zorgen voor winstgevendheid en groei’. De ‘geupgrade’ winkels bevinden zich nu in Londen, New York, Seoul en Tokio. In het tweede halfjaar neemt de Zweedse modegroep de winkels in Parijs, Milaan, Berlijn, Stockholm, Hamburg, München en meer winkels in New York en Londen onder handen.

Daarnaast neemt H&M Group zijn winkelportfolio onder de loep en sluit winkels, maar zal ook weer nieuwe filialen openen. In het eerste halfjaar telt het bedrijf tachtig winkels minder vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dit kan effect hebben gehad op de minimale omzetgroei.

Het operationele inkomen stijgt met bijna 3 miljard naar 9,18 miljard Zweedse kronen. Onderaan de streep wordt het resultaat bijna verdubbeld: H&M Group noteert een winst van 6,2 miljard Zweedse kronen in het eerste halfjaar. Ter vergelijking: Een jaar eerder eindigde het bedrijf op 3,8 miljard Zweedse kronen.

Kwakkelend weer in juni zorgt voor dalende verkopen

Vooruitkijkend deelt H&M Group dat het een dalende omzet van 6 procent verwacht in lokale valuta voor de maand juni. Dit komt komt door verschillende factoren. Ten eerste omdat juni 2023 ‘een sterke maand was om nu cijfers meer te vergelijken’. Ten tweede speelt het onstabiele weer in deze maand een grote rol. Aan het begin van juni 2024 had dit een negatieve invloed op de verkoop, maar herstelde dit toen het weer normaliseerde aan het einde van de maand, zo staat in het rapport.

Desondanks de tegenslagen in de maand juni, is Daniel Ervér, CEO van H&M Group, optimistisch. “Met een sterke winststijging gedurende vier opeenvolgende kwartalen zijn we goed op weg om onze langetermijndoelstelling van een winstgevendheid van meer dan 10 procent op termijn te bereiken. Ons doel van een operationele marge van 10 procent voor het hele jaar 2024 blijft van kracht.”