H&M Group verdubbelt winst in boekjaar 2023

De Zweedse H&M Group heeft het boekjaar 2023 positief afgesloten wanneer men kijkt naar de financiële cijfers. Het bedrijf verdubbelde namelijk de nettowinst van 3,5 miljard Zweedse kroon naar 8,7 miljard Zweedse kronen. Omgerekend komt dit neer op een winst voor het boekjaar van 754 miljoen euro.

De omzet werd eerder al bekendgemaakt. In het boekjaar behaalde de Zweedse groep een omzet van 236 miljard Zweedse kroon (20,9 miljard euro) dankzij een stijging van 6 procent.

De groep geeft aan dat de topprioriteit het merk H&M is. Naast dit merk heeft het onder andere ook nog Cos, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M Home, Afound, Sellpy en Arket in het portfolio. Bij H&M wil de groep zich focussen op het versterken van de klantervaring en het aanbod verder aanscherpen. De groep geeft aan dat in 2024 verder geïnvesteerd wordt in de bestaande winkels van H&M ‘om een nog inspirerende ervaring op te zetten terwijl het winkelportfolio wordt aangepast om te zorgen voor winstgevendheid en groei’.

H&M Group verdubbelt winst, kondigt nieuwe CEO aan

H&M Group geeft aan dat het aan het einde van het boekjaar 2023, dat afliep op 30 november 2023, wereldwijd 4.369 winkels had. Dat is een afname van 96 winkels ten opzichte van 2022. Voor 2024 is de groep van plan zo’n 160 winkels te sluiten, maar er openen er ook 100. “Deze winkelportfolio veranderingen zullen een positieve bijdrage leveren aan de omzet van de H&M Group.” Het gros van de openingen van winkels zullen in nieuwe markten zijn en de sluitingen zullen voornamelijk in bestaande markten zijn, aldus het jaarverslag.

Het nieuws dat H&M een vijfde van alle winkels in Spanje wil sluiten kwam eerder in januari naar buiten. Spaanse vakbonden zijn het hier niet mee eens en geven aan dat er een manier moet zijn om de Spaanse tak te herstructureren zonder al te veel baanverlies.

Naast de financiële cijfers maakt de H&M Group ook bekend vandaag dat CEO Helena Helmersson besloten heeft de groep te verlaten. Een opvolger voor Helmersson is al gevonden. Daniel Ervér neemt de taak per direct op zich. De nieuwe CEO en president van de groep is al 18 jaar werkzaam bij de H&M Group.