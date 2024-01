H&M snijdt in Spaans winkelbestand: een op de vijf winkels weg

Zweedse modeketen H&M gaat snijden in het Spaanse winkelbestand. Het moederbedrijf heeft namelijk de Spaanse vakbonden op de hoogte gesteld van de intentie om 28 winkels te sluiten met als gevolg het ontslag van 588 werknemers. Het betekent dat een op de vijf winkels in het land zullen sluiten.

De vakbonden geven aan dat het al meerdere maanden openlijk verzet toont tegen het herstructureringsproces van H&M in Spanje. Het is in 2023 ook al meerdere keren voorgekomen dat medewerkers van H&M demonstreerden. Zo heeft in juni bijna tachtig procent van het Spaanse personeelsbestand het werk 24 uur lang neergelegd. Een principeakkoord werd later bereikt, maar alsnog zullen er nu ontslagen vallen.

De vakbonden geven aan dat na de inzet van 2023 en het bereikte akkoord, ze van mening zijn dat er een oplossing gevonden kan worden die geen banenverlies met zich meebrengt. De vakbonden zijn dan ook van plan te onderhandelen met H&M om zo veel mogelijk banen te behouden, ondanks het verdwijnen van de winkels.

De ontslagen zullen pas later in het jaar vallen. Dit heeft te maken met een Spaans koninklijk besluit dat in het geval van sluitingen van werklocaties, het bedrijf de arbeidsautoriteit ten minste zes maanden van tevoren op de hoogte moet stellen.