H&M Group trekt stekker uit multibrand platform Itsapark

De H&M Group heeft het multibrand platform Itsapark stopgezet. Dit bevestigt de groep schriftelijk aan FashionUnited DE. “Itsapark was onderdeel van de H&M Group’s Business Venture unit, dat het doel heeft om schaalbare bedrijven te bouwen, nieuwe consumenten te trekken op nieuwe manieren en om creativiteit tussen klanten en bedrijven te bouwen.

Onze business ventures onderzoeken op deze manier nieuwe omzetstromen en zijn een belangrijk onderdeel van de groei binnen de H&M Group,” zo is te lezen in het schriftelijke statement. “Itsapark heeft in een korte tijd gezorgd voor uitgebreide kennis binnen het segment van duurzaam gedreven mode, beauty en lifestyle.

Om deze strategische kennis in te zetten, hebben we besloten de talenten en de activa van Itsapark te integreren in het merk H&M waardoor een grotere impact en publiek wordt verzekerd.” In de praktijk betekent dit dat Itsapark al sinds november gesloten is voor klanten. Het gros van het Itsapark team heeft een positie aangeboden gekregen binnen H&M.

Itsapark werd in mei 2021 gelanceerd. Het bedrijf werd gezien als een Berlijnse start-up. Op het platform was het voor consumenten mogelijk producten en merken te filteren op waarden die belangrijk zijn voor de consument.

Hieronder vallen verantwoorde materialen, circulair ontwerp, lokale producten, vintage, verhuur, merken die gemeenschappen ondersteunen en diensten die helpen producten een langer leven te geven.