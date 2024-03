H&M Group verdrievoudigt bedrijfswinst bijna in eerste kwartaal 2024

H&M Group trekt haar groei van boekjaar 2023 door in het eerste kwartaal van 2024. Het Zweedse modeconglomeraat ziet haar omzet dan wel lichtelijk dalen, maar verdrievoudigt bijna haar bedrijfswinst, zo blijkt uit een kwartaalupdate van het bedrijf. De winst bedraagt 2,07 miljard Zweedse kroon (180 miljoen euro), tegenover 725 miljoen Zweedse kroon een jaar eerder.

H&M schrijft de winstgroei toe aan de sterke brutomarge, het kosten- en efficiëntieprogramma en een goede beheersing van de operationele kosten. Hierbij moet ook gemeld worden dat H&M in het eerste kwartaal van 2023 te maken had met een niet-belastbaar effect op de winst, waardoor de winst een stuk lager uitkwam.

De omzet van H&M Group bedraagt in het eerste kwartaal van 2024 53,7 miljard Zweedse kroon en ligt ongeveer 1,2 miljard Zweedse kroon lager dan een jaar eerder. Dertig procent van de omzet is afkomstig van het online kanaal van het bedrijf.

Wie een blik werpt op H&M Group’s afzetmarkten ziet dat het bedrijf enkel in Oost-Europa groeit. Hier noteert de Zweedse modegroep een groei van 12 procent. In al haar andere afzetmarkten [Scandinavië, West-Europa, Zuid-Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië, Oceanië en Afrika, red.] schommelen de omzetdalingen tussen 6 en 1 procent.

Daniel Ervér, CEO van H&M Group, geeft in het kwartaalverslag aan te willen focussen op winstgevende groei in de toekomst. “Onze sterkere brutomarge stelt ons in staat het aanbod aan de klant verder te verbeteren en meer waar voor ons geld te bieden door verbeterde kwaliteit en betere prijzen.”

Zo wil hij alle onderdelen van het assortiment versterken en de upgrading van de winkels versnellen. “We vernieuwen ongeveer 250 winkels wereldwijd in 2024, waaronder in New York, Londen, Berlijn en Stockholm. Zoals we al eerder meldden, gaan we ook door met het vereenvoudigen van onze organisatie om deze efficiënter en sneller te maken.” Daarnaast staat het verder ontwikkelen van de digitalisering en AI ook op het lijstje.

“Kortom, onze prioriteiten blijven standvastig: het assortiment verbeteren, altijd de beste prijs bieden, inspirerende ervaringen creëren in zowel fysieke als digitale omgevingen en het versterken van onze merken. Dankzij de investeringen in technologie, de toeleveringsketen en duurzaamheid, in combinatie met voortdurende kostenbeheersing, toegewijde collega's en een langetermijnperspectief, zien we goede mogelijkheden voor winstgevende en duurzame groei”, aldus Ervér.

H&M Group is niet alleen eigenaar van het merk H&M, maar heeft ook de merken Cos, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M Home, Afound, Sellpy en Arket in het portfolio.