H&M Group verdubbelt winst in eerste kwartaal boekjaar

De Zweedse H&M Group heeft in het eerste kwartaal van het boekjaar 2023 de winst verdubbeld, zo blijkt uit het financiële statement van de groep. De netto winst kwam neer op 540 miljoen Zweedse kroon (47,6 miljoen euro).

Bij deze winst stijging is wel een kleine notitie te plaatsen. Het operationeel resultaat (winst voor belastingen en rente) van de Zweedse groep zag namelijk een positief effect omdat resale platform Sellpy voor het eerste geconsolideerd is in de resultaten van de H&M Group. Hierdoor was er een eenmalig effect van 999 miljoen Zweedse kroon (88,2 miljoen euro).

Niet alleen de winst in de periode steeg in vergelijking met een jaar eerder, ook de omzet zag een plus. De omzet verbeterde met ruim 5 miljard Zweedse kroon naar een niveau van 54,8 miljard Zweedse kroon (4,8 miljard euro). De H&M Group maakte de omzetgroei echter al eerder in maart bekend. De omzetgroei komt neer op 12 procent.