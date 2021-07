H&M Group weer terug in de zwarte cijfers in eerste halfjaar

De Zweedse H&M Group heeft de winst zien terugveren in het eerste halfjaar, zo blijkt uit het financiële verslag. Het bedrijf behaalde zwarte cijfers met een winst na belastingen van 1,6 miljard Zweedse Kroon (157,5 miljoen euro). De omzet kwam door een stijging van 12 procent uit op 86,5 miljard Zweedse Kroon, omgerekend 8,5 miljard euro.

De resultaten van het eerste halfjaar van het boekjaar werden gestuwd door de cijfers van het tweede kwartaal. In het kwartaal steeg de omzet met 75 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De omzet kwam neer op 46,5 miljard Zweedse Kroon, omgerekend 4,5 miljard euro. Brutowinst verbeterde met 89 procent naar 25 miljard Zweedse Kroon (2,4 miljard euro) en winst na belastingen kwam neer op 2,7 miljard Zweedse Kroon (265,8 miljoen euro).

De H&M Group is het moederbedrijf van Cos, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M Home, Arket en Afound. Het bedrijf is actief in 53 online markten en 74 fysieke markten.