H&M Group zet met nieuw B2B-initiatief productieketen open voor derden

H&M Group lanceert Treadler, een nieuw initiatief waarmee het de gehele productieketen open zet voor externe partijen. De Zweedse groep meldt dit in een persbericht.

De klanten van Treadler kunnen gebruik maken van de expertise, partnerschappen met leveranciers en het werk op het gebied van duurzaamheid van de H&M Group. De groep meldt dat de klanten van het nieuwe initiatief hierdoor de initiële obstakels kan overkomen en hun verandering naar een duurzamer bedrijf kunnen versnellen. Treadler zal in het begin op kleine schaal werken zodat voor elke klant een op maat gemaakt traject gecreëerd kan worden. Deze trajecten zich op sourcing, productie en logistiek.

“ We zien een kans om de uitgebreide investeringen en vooruitgang op het gebied van duurzaamheid van de H&M Group in te zetten om klanten te helpen bij hun behoeften. Het draagt daarnaast ook bij aan de lange termijn groei van de groep en zal verandering teweeg brengen in de industrie. In gesprekken met andere bedrijven merken we een vraag naar dit soort diensten,” aldus Gustaf Asp, managing director Treadler, in het persbericht.

Beeld: H&M