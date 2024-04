H&M Group's Cheap Monday-label herlanceert met trendy denimcollectie

H&M Group kondigt een denimcollectie aan via het nieuw leven ingeblazen Cheap Monday-label. De eerste collectie na de herlancering speelt in op meerdere trends. Te weten: de 'Indie Sleaze' trend onder jongeren (kenmerkend voor versleten denim) en skinny jeans. “Het is denim voor de volgende generatie,” aldus het persbericht.

De denimcollectie van Cheap Monday bestaat uit superstretch skinny jeans, bootcuts met lage taille, hyper-uitlopende tot slouchy en losse, 'overdreven ontwerpen.' De lancering bevat een reeks “expressieve en betaalbare denim die de Cheap Monday-esthetiek belichaamt.” De denimcollectie komt deze zomer uit. Wanneer de denimcollectie precies lanceert en waar is nog niet duidelijk.

Het Cheap Monday-label van H&M Group zegt in te spelen op hedendaagse jeugdcultuur. Kim Holm, directeur van Weekday, zegt in een persbericht: “Cheap Monday raakt een snaar bij de jeugd van vandaag en stelt hen in staat om zich authentiek uit te drukken via hun kleding en vrijuit te experimenteren met hun persoonlijke stijl.”

Cheap Monday is oorspronkelijk gelanceerd in 2004. Het label werd in 2008 overgenomen door H&M Group, maar werd in 2018 stopgezet. In 2023 keert Cheap Monday terug, samen met twee andere H&M merken, Weekday en Monki. De filosofie van het Cheap Monday-label is om stukken te leveren die “de strijd aan kunnen gaan met high-end merken zowel in attitude en mode niveau als kwaliteit - altijd tegen een goede prijs.”