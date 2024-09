H&M koopt B-aandelen terug voor 1 miljard Zweedse kronen

Het Zweedse modebedrijf H&M Hennes & Mauritz AB koppt zijn eigen B-aandelen terug via een aandeleninkoopprogramma. De onderneming maakt hierbij gebruik van de machtiging die is verleend door de jaarlijkse algemene vergadering van 2024, zo wordt bekendgemaakt in de financiële update en verder uitgelegd in een separaat persbericht. H&M koopt voor 1 miljard Zweedse kronen (88,3 miljoen euro) B-aandelen terug.

De machtiging om eigen B-aandelen terug te kopen is een van de instrumenten die het bestuur kan gebruiken als er ‘een overschot aan liquiditeit’ wordt geïdentificeerd, zo is te lezen. Het aandeleninkoopprogramma wordt uitgevoerd met goedkeuring van de EU Marktmisbruik Verordening (MAR) en Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1052 van de Commissie (de zogenaamde Safe Harbour Verordening). Daarnaast wordt de inkoop van aandelen beheerd door een onafhankelijke beleggingsonderneming of kredietinstelling.

Het doel van de inkoop van B-aandelen is om het liquiditeitsoverschot te verdelen in H&M’s kapitaalstructuur aan te passen door kapitaal te verlagen. Vervolgens wil de raad van bestuur in de jaarlijkse algemene vergadering van 2025 de teruggekochte aandelen intrekken. H&M legt verder uit dat het de bedoeling is dat de vermindering van het aandelenkapitaal gepaard gaat met een overeenkomstige bonusuitgifte. Het niveau van het aandelenkapitaal moet op deze manier worden hersteld.

Het totale aantal aandelen in H&M is 1,6 miljard aandelen, waarvan 1,4 miljard B-aandelen zijn. H&M heeft nog geen eigen aandelen. Het aandeleninkoopprogramma begint op 26 september en eindigt uiterlijk op 26 november dit jaar. H&M mag maximaal 1 miljard Zweedse kronen aan B-aandelen besteden. Volgens de Zweedse vennootschapswet mag het modebedrijf niet meer aandelen kopen dan dat H&M’s eigen aandelenbezit op 10 procent van de aandelen in H&M zou brengen.