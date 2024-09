Winst van H&M Group blijft achter in het derde kwartaal, CEO verlaagt verwachting

Moderetailer H&M Group brengt een financieel verslag uit over het derde kwartaal van 2024 (1 juni - 31 augustus). De cijfers van de eerste negen maanden van 2024 zijn vrijwel gelijk aan die van vorig jaar. Externe factoren, zoals het weer, beïnvloeden de omzet en winst echter meer dan verwacht. Dit meldt het bedrijf in een persbericht.

De omzet van H&M in het derde kwartaal bedraagt 59 miljard Zweedse kronen (5,2 miljard euro), iets minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

H&M heeft moeite om zijn winstgevendheid te vergroten. De winst vóór belastingen en andere kosten in het derde kwartaal komt uit op 3,5 miljard Zweedse kronen.

CEO Daniel Ervér geeft aan dat externe factoren de omzet en kosten meer beïnvloeden dan verwacht. Daarom stelt hij zijn verwachtingen naar beneden bij. "Op dit moment schatten we dat de operationele marge dit jaar lager zal zijn dan 10 procent", aldus Ervér in een verklaring.

In de eerste negen maanden (december 2023 - augustus 2024) noteert H&M een totale omzet van 172,3 miljard Zweedse kronen, bijna gelijk aan vorig jaar.

H&M breidt uit naar nieuwe markten en start aandeleninkoop in Stockholm

H&M investeert, ondanks de uitdagende retailmarkt, in nieuwe winkels, marketing en collecties. In september lanceert de modegroep verschillende nieuwe projecten, waaronder de opening van een H&M Beauty-winkel in Zweden en online winkels op de Chinese platforms Douyin en Pinduoduo. De eerste H&M-winkel in Brazilië opent eind 2025 in São Paulo.

Daarnaast kondigt de Zweedse modegroep aan dat ze voor 1 miljard Zweedse kronen eigen aandelen terugkoopt (van 26 september 2024 tot en met 26 november 2024) via de beurs in Stockholm. De raad van bestuur neemt deze beslissing en goedkeurt deze tijdens een vergadering. Het doel van deze terugkoop is om geld terug te geven aan de aandeelhouders en de financiële structuur van het bedrijf aan te passen. H&M heeft in totaal ruim 1,6 miljard aandelen, waarvan het bedrijf zelf nog geen eigen aandelen in bezit heeft.

De H&M Group is het moederbedrijf van H&M, Cos, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M Home, Arket en Afound.