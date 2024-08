H&M sluit digitale outlet Afound

H&M gaat later dit jaar zijn webshop Afound sluiten omdat er niet genoeg vraag naar is. Dit laat de modegroep weten in een persbericht.

Afound biedt items aan van derden en van de merken uit het portfolio van de H&M Group voor gereduceerde prijzen. Het concept was actief in zeven landen in Europa, waaronder Nederland, Zweden en Duitsland.

“Bij het evalueren van de huidige positie van Afound zien we niet genoeg vraag, deels omdat merken er steeds vaker voor kiezen om hun eigen verkoopkanalen te gebruiken om hun klantrelaties verder te versterken. Dit heeft geleid tot het moeilijke maar noodzakelijke besluit om Afound te beëindigen," aldus de Zweedse retailer.

Het online platform werd in 2019 in Nederland gelanceerd. In 2020 werden de deuren van de eerste Zweedse outletformule geopend in Hoog Catharijne in Utrecht.