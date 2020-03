In beeld: de eerste Nederlandse Afound-winkel

Afound heeft de deuren geopend in Nederland. De Zweedse outletformule van de H&M Group heeft zich gevestigd in Hoog Catharijne in Utrecht. Met de opening van de Nederlandse winkel stapt het merk voor het eerst buiten het thuisland Zweden.

De winkel in Utrecht telt 413 vierkante meter. Het concept van Afound is de verkoop van items die in een eerder modeseizoen geen eigenaar hebben gevonden of tijdens het huidige seizoen moeilijk verkocht raken, zo meldde managing director Joanna Hummel van Afound in een interview met FashionUnited . Afound verkoopt naast merken van de H&M Group, ook artikelen van derden zoals bijvoorbeeld Filippa K en Adidas. De items worden met kortingen tussen de twintig en zeventig procent verkocht. Afound heeft namelijk het doel om bestaande mode een nieuw leven in te blazen.

Het online platform van Afound lanceerde vorig jaar al in Nederland. Het aanbod online is uitgebreider en anders dan het aanbod in de winkel, zo vertelde Hummel. “We kiezen voor Utrecht vanwege zijn centrale ligging in Nederland. Met het openen van deze eerste fysieke winkel zijn we nog meer zichtbaar in de Nederlandse markt. De winkel wordt een one-stop-shop waar elke dag de beste deals te vinden zijn.” Daarnaast richt het concept zich op een brede doelgroep. “Zowel de consument die bedachtzaam en duurzaam winkelt en het belangrijk vindt om kledingstukken een tweede kans te geven als een grote groep klanten die bij ons duurdere merken kan vinden voor een goede prijs.”

Dit zijn de eerste beelden van de Afound-winkel in Utrecht

Beeld: via Afound