H&M laat vanaf vandaag duurzaamheidsscores zien bij producten

H&M start vandaag met het vermelden van milieuprestatiescores bij producten. Daarmee wil het merk per product de impact op het milieu laten zien van duurzamer verkregen materialen, zoals gerecyclede garens of biologisch katoen, ten opzichte van conventionele materialen. H&M maakt daarbij gebruik van de zogenaamde Higg Index, zo meldt het merk in een persbericht.

De producten worden beoordeeld op het vlak van waterverbruik, watervervuiling, het gebruik van fossiele brandstoffen en opwarming van de aarde. De scores zijn gebaseerd op de ‘Higg Index Sustainability Profiles’, opgesteld door de Sustainable Apparel Coalition (SAC). H&M is een van de grondleggers van de SAC, een wereldwijde non-profitorganisatie waarin merken, retailers, fabrikanten, consultants, overheden en ngo’s zetelen.

Conventionele materialen krijgen de score ‘basis’, duurzamere materialen krijgen een score van 1, 2 of 3, waarbij 3 staat voor de minste milieu-impact. Klanten kunnen de scores zien in de webshop van H&M, of in fysieke winkels door met de H&M-app de streepjescode van een product te scannen.

De functie is vanaf vandaag werkzaam in Europa en de VS bij een eerste aantal producten. De komende maanden wordt de functie uitgebreid. Op den duur moet deze ook de sociale impact van de kledingstukken laten zien.