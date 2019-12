H&M lanceert online pop-up in Duitsland voor innovatieprojecten

H&M Lab, de innovatie-afdeling van de H&M Group, lanceert in Duitsland een online pop-up. In deze pop-up cureert het de eigen innovatieprojecten. Het eerste project dat er live gaat is H&M Yours, een personaliserings service, aldus het persbericht.

“Met hmlab.de hebben we de kans om onze innovatieve producten en services te presenteren en testen. Het stelt ons instaat om binnen de markt te testen wat onder onze klanten populair is,” aldus Oliver Lange, hoofd van H&M Lab Duitsland, in het persbericht. “Met de H&M Yours test leren we hoe we kleding kunnen personaliseren en hoe we het toegankelijk kunnen maken voor een grote groep klanten op een duurzame manier.”

H&M Yours wil tailor-made producten aanbieden aan klanten zonder dat dit veel tijd kost. Klanten hoeven alleen vragen te beantwoorden zoals maat, gewicht en sportgedag. Het H&M patroon wordt dan aangepast voor de specifieke persoon door middel van ZyseMe software.