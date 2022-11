H&M ontslaat 1500 personeelsleden

H&M is van plan zo’n 1500 personeelsleden te ontslaan, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf. De beslissing maakt deel uit van een globale herstructurering en ‘efficiëntie programma’ om de globale kosten te drukken.

De schatting is dat de veranderingen zo’n 2 miljard SEK (183 miljoen euro) zullen besparen. De eerste financiële resultaten hiervan zouden zichtbaar worden in de tweede helft van 2023, aldus H&M in het persbericht. Eind 2022 zou de herstructurering eerst kosten van zo’n 800 miljoen SEK (73 miljoen euro) teweeg brengen.

H&M’s CEO Helena Helmersson geeft aan dat de collega’s die door de ontslagen getroffen worden ‘ondersteund zullen worden bij het vinden van de best mogelijke oplossing voor hun volgende stap.’

Eind september bleek uit het derde kwartaalverslag van 2022 van de H&M Group dat de winst in het derde kwartaal en daarmee in de eerste negen maanden van het boekjaar sterk teruggelopen was.

De lagere winst in het derde kwartaal schreef het bedrijf toe aan eenmalige kosten van 2,1 miljard Zweedse kroon (191,7 miljoen euro) voor het stoppen van de Russische activiteiten. Daarbij drukten hogere kosten voor grondstoffen, hogere energieprijzen en gestegen kosten voor het leveren van pakketten op de winst.

FashionUnited heeft H&M gecontacteerd voor verdere informatie over waar de ontslagen precies zullen plaatsvinden. Dit bericht wordt op basis hiervan eventueel later nog aangevuld.