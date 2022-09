Winst H&M Group loopt flink terug door sluiten Russische activiteiten

De Zweedse H&M Group heeft de winst in het derde kwartaal en de eerste negen maanden van het huidige boekjaar zien teruglopen. Zo kwam de nettowinst voor het derde kwartaal neer op 531 miljoen Zweedse kroon (48,4 miljoen euro), terwijl het een jaar eerder nog 4,6 miljard Zweedse kroon (419,8 miljoen euro) was.

In de eerste negen maanden van het huidige boekjaar is een gelijke ontwikkeling te zien. De nettowinst liep terug van 6,3 miljard Zweedse kroon (574,9 miljoen euro) naar 4,4 miljard Zweedse kroon (401 miljoen euro). De lagere winst in het derde kwartaal schrijft de H&M Group toe aan eenmalige kosten van 2,1 miljard Zweedse kroon (191,7 miljoen euro) voor het stoppen van de Russische activiteiten. Daarbij drukken hogere kosten voor grondstoffen, hogere energieprijzen en gestegen kosten voor het leveren van pakketten op de winst.

De H&M Group meldt daarnaast omzetstijgingen in zowel het derde kwartaal als de eerste negen maanden van het boekjaar. Gedurende de eerste negen maanden steeg de omzet met 13 procent waardoor het uitkwam op 161,1 miljard Zweedse kroon (14,7 miljard euro). In het derde kwartaal werd een omzetplus van 3 procent en een omzet van 57,4 miljard Zweedse kroon (5,2 miljard euro) behaald.