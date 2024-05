H&M sluit Berlijns innovatielab Beyond

H&M beëindigt de activiteiten van H&M Beyond in Berlijn. Dit bevestigde het Zweedse kledingconcern donderdag op verzoek van FashionUnited.

Oliver Lange, de vorige manager van het project, meldde eind vorige week zelf de stopzetting van het project op LinkedIn. Lange verliet het bedrijf op 1 mei en het H&M Beyond team, dat voorheen uit vier mensen bestond, zal worden opgeheven, aldus een woordvoerder van het bedrijf. De beslissing gaat gepaard met een organisatorische verandering waarmee het Zweedse kledingconcern momenteel de bedrijfsresultaten probeert te verbeteren met kostenbesparende maatregelen.

Het einde van het innovatielab betekent echter niet het einde van innovatie bij H&M. Volgens een woordvoerder van het bedrijf zal H&M de strategische inzichten en expertise van H&M Beyond gebruiken om ze te integreren in het merk H&M. De gegevens, inzichten, agile processen en methoden van het project zullen gebruikt blijven worden.

Op LinkedIn beschrijft het H&M-initiatief zichzelf als een denktank. Sinds de oprichting vier jaar geleden zijn er initiatieven met toekomstig potentieel in de mode-industrie getest, zoals een hyperlokale winkel in Berlin Mitte of een gepersonaliseerde borduurservice in samenwerking met kledingtechnologiebedrijf Coloreel. Het idee was om toekomstgerichte ideeën snel in de praktijk te testen met een kleine, flexibele eenheid binnen een groot bedrijf.

