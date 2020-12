H&M tekent voor nieuwe samenwerking met textielinnovator uit Hong Kong

Textiel dat CO2 op kan nemen, viscose gemaakt van oude katoenvezels: het zijn een paar voorbeelden van producten die de H&M Foundation en The Hong Kong Research Institute of Textile and Apparel (HKRITA) de komende jaren samen willen realiseren. De twee partijen hebben hun samenwerking met vijf jaar verlengd om verder onderzoek te kunnen doen naar vernieuwende textieltechnologie, zo laat HKRITA in een persbericht weten.

Het thema voor de aankomende samenwerkingsperiode is ‘Planet First’. Onder deze noemer gaan H&M en HKRITA op zoek naar textielinnovaties die zowel duurzaam als schaalbaar zijn, en die circulaire kledingproductie mogelijkj maken. Naast CO2-absorberend textiel en het nieuwe viscoseproduct moet er ook een biologisch proces komen om indigokleurstoffen los te weken van denim en een hyper-absorberende vezel gemaakt van oude katoen-polyesterblends.

De H&M Foundation en HKRITA hebben er al vier jaar samenwerking op zitten. HKRITA voert onderzoek uit naar technologische verbeteringen op het gebied van textiel en werkt samen met H&M om deze te commercialiseren. In de afgelopen jaren realiseerden de partijen gezamenlijk een model voor een garment-to-garment-recyclesysteem en de commerciële toepassing van een technologie om katoen- en polyestervezels in gebruikte kledingstukken van elkaar te scheiden.

H&M investeert zo'n 12 miljoen dollar (omgerekend 9,9 miljoen euro) in de samenwerking. Het project wordt daarnaast gesteund door het Innovation and Technology Fund van de overheid van Hong Kong.