H&M werkt aan duurzaamheidscommunicatie, ‘conscious’-indicator gaat verdwijnen

H&M verwijdert de indicatoren ‘conscious’ en ‘conscious choice’ in Nederland van producten en van de website. Ook past het bedrijf onder meer productbeschrijvingen aan en gaat het duidelijker informatie over duurzaamheidsinspanningen delen, zo bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse tak van H&M via e-mail aan FashionUnited.

UPDATE 13 SEPTEMBER, 14:00 Een internationale woordvoerder van H&M laat desgevraagd weten dat de indicator 'conscious choice' wereldwijd van de webshop zal worden verwijderd. Dat proces zal naar verwachting eind oktober voltooid zijn.

Dat nieuws volgt op berichtgeving van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), die vanochtend liet weten de duurzaamheidsclaims van H&M en van sportkledingketen Decathlon na onderzoek ‘onduidelijk en onvoldoende onderbouwd’ te hebben bevonden. H&M zegde nog tijdens het onderzoek toe om de werkwijze te zullen aanpassen, en onder meer duurzaamheidsclaims te zullen wijzigen of verwijderen.

De ACM was onder meer kritisch op de aanduiding ‘conscious’, een indicator die H&M al jarenlang gebruikt voor ‘items gemaakt met extra aandacht voor de planeet’, zo is op de website te lezen. Vanaf 2010 had H&M zelfs een aparte Conscious-lijn. Op de term kwam al eens eerder commentaar, bijvoorbeeld van de activistische organisatie Schone Kleren Campagne, die in 2013 een parodie maakte op een H&M Conscious-advertentie. Volgens de ACM werd bij de claim vooral onvoldoende duidelijk gemaakt wat precies de duurzaamheidsvoordelen zouden zijn van de desbetreffende producten.

H&M: ‘Met ACM duidelijkere duurzaamheidscommunicatie realiseren’

De ‘conscious’-indicator verdwijnt dus, evenals de term ‘conscious choice’. Ook worden productbeschrijvingen op de website aangepast. Zo worden huidige teksten over gebruikte materialen gewijzigd. Als er bij een product gebruik is gemaakt van gerecyclede of duurzame materialen, worden daarover teksten toegevoegd in pop-ups op de productpagina. Informatie over de duurzaamheidsinspanningen en -doelen van H&M die nu nog op productpagina’s staat krijgt een andere plek in de online shop van de modeketen.

Daarnaast gaat H&M meer verduidelijking bieden over de werkwijze het Better Cotton Initiative (BCI), een organisatie waar het bedrijf katoen inkoopt. BCI is een non-profitorganisatie die katoenboeren ondersteunt bij het verduurzamen van hun productie. Daarmee is er echter nog geen garantie dat een katoenen kledingstuk ook daadwerkelijk duurzamere grondstoffen bevat.