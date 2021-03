H&M ziet flinke omzetdaling in eerste kwartaal, winkelopeningen doen cijfers nu stijgen

H&M heeft de voorlopige resultaten vrijgegeven van het eerste kwartaal van 2021, dat loopt van 1 december 2020 tot 28 februari 2021. In die periode lag de omzet van H&M 27 procent (21 procent in lokale valuta) lager dan in dezelfde maanden een jaar eerder, zo meldt de modeketen in een persbericht. De omzet kwam daarmee uit op 40,1 miljard Zweedse kronen (omgerekend 3,94 miljard euro).

De omzet wordt getekend door de voortdurende restricties en winkelsluitingen in verband met Covid-19, aldus H&M. Sinds februari heropenen hier en daar echter weer winkels, waaronder in Duitsland, een van de grootste markten van het merk. Momenteel zijn er nog ongeveer 900 van de in totaal 5.000 H&M-winkels gesloten, waar dat er in het eerste kwartaal maximaal 1.800 waren. De effecten van de heropening zijn te zien in de cijfers: in de periode van 1 tot 13 maart steeg de omzet met tien procent in lokale valuta.

De geconsolideerde kwartaalcijfers zullen op 31 maart 2021 worden gepubliceerd, zo laat H&M weten.