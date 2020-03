H&M ziet omzet stijgen met 8 procent in Q1, omzet China met 24 procent gedaald

De H&M Group heeft in het eerste kwartaal een omzetgroei van 8 procent gerealiseerd, zo blijkt uit een persbericht van de groep. De omzet kwam neer op 54,9 miljard Zweedse Kroon (5 miljard euro). Het eerste financiële kwartaal van de H&M Group liep van 1 december 2019 tot en met 29 februari 2020.

Gedurende het kwartaal was al de impact van de uitbraak van het coronavirus te merken, zo meldt de Zweedse groep. In eerste instantie werd de impact vooral gevoeld in China. In het gebied nam de omzet namelijk 24 procent af. De H&M Group merkt sinds het begin van maart ook een afname van omzet in Europa door de verspreiding van het virus. Winkels in Italië, Polen, Spanje, Tsjechië, Bulgarije, België, Frankrijk en Griekenland, Oostenrijk, Luxemburg, Bosnië-Herzegovina, Slowakije en Kazachstan van de groep zijn op dit moment dicht.

Nu de situatie in China weer iets aan het verbeteren is, fabrieken worden weer opgestart en afgelopen weekend vond de eerste sportwedstrijd weer plaats, ziet H&M de resultaten in het gebied weer voorzichtig verbeteren.