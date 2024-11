H&M’s offprice marktplaats Afound overgenomen door Secret Sales

Outlet Afound komt in handen van Secret Sales. De offprice marktplaats van de H&M Group sloot eerder dit najaar al de digitale deuren, maar blijkt dus nu in andere handen over te gaan. Secret Sales meldt in het persbericht dat het dankzij de overname de positie in Scandinavië versterkt.

Afound zal de eigen merkidentiteit behouden. Aan de achterkant van het platform zal nu gebruikgemaakt worden van het technologische platform van Secret Sales. Dankzij de overname zullen ‘Afound klanten nu toegang krijgen tot een voorraad ter waarde van 5 miljard euro, van ruim 3.800 Europese premiummerken.'

Ville Klemming, Managing Director van Afound, in het persbericht: “We zijn blij dat de nalatenschap van Afound wordt voortgezet onder Secret Sales. Afound heeft altijd in het teken gestaan van het leveren van uitzonderlijke waarde aan merken en klanten. Ik ben ervan overtuigd dat Secret Sales deze reis met kwaliteit en zorg zal voortzetten. We zijn blij dat het merk en de gecreëerde waarde verder kunnen leven en we zijn iedereen dankbaar die heeft bijgedragen aan de reis.”

Voor Secret Sales betekent de overname van Afound een verdere verankering in de Europese markt als offprice retailer. Het bedrijf laat ook al weten dat naar verdere overnames gekeken wordt om verder uit te breiden in 2025.

Chris Griffin, CEO van Secret Sales: “In de huidige uitdagende retailbranche zijn we er trots op dat we een nieuwe standaard zetten voor merken en retailers om voorraad met korting te beheren op een manier die hun merk versterkt en winstgevendheid op lange termijn stimuleert. De toetreding van Afound tot de Secret Sales-familie versterkt onze toewijding om onze hoogwaardige off-price oplossing in heel Europa te laten groeien. Door uit te breiden naar Scandinavië hebben merken nu een nog grotere kans om nieuwe klanten te bereiken in meerdere regio's, terwijl ze controle houden over hun positionering. Deze overname is een volgende stap in de transformatie van het off-price landschap.”